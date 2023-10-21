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Что такое "черемша" и "черемшина": языковед призвал не путать слова

Алёна Воронина
21 октября 2023, 15:58 обновлено 21 октября, 15:58
Потому что эти слова близкозвучны, их довольно часто путают. Но они обозначают два совершенно разных растения.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, что такое "черемша" и "черемшина"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Слова "черемша" и "черемшина" обозначают два разных растения. Но так как они похожи по звучанию, в речи нередко может возникать неразбериха, когда одно из этих слов ошибочно применяют вместо другого.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какие растения имеют такие названия и как их не путать. Также он назвал еще несколько синонимов, которые можно использовать вместо слова "черемуха".

Авраменко напомнил, что многие могут быть знакомы с названием "черемшина" именно потому, что об этом растении пелось в известной песне:

"Всюди буйно квітне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина.
Вівчара в садочку, в тихому куточку
Жде дівчина, жде".

В то же время он уточнил, что в литературном языке слово "вівчар" в родительном падеже употребляется не так, как в песне – правильно не "вівчара", а "вівчаря".

"Но вернемся к теме нашего урока. Что же это за растение такое – "черемшина"? "Черемшина" – это небольшое дерево или куст с обильными, собранными в кисти душистыми белыми цветами и черными съедобными ягодами. Это растение имеет несколько названий – "черемха", "черемуха", "черемшина". Но никак не "черемша", – отметил языковед.

Он объяснил, что эти слова путают, потому что они близкозвучны. Но "черемша" – это совсем другое растение.

"Черемша", или "ведмежа цибуля" – это не дерево, а луковичное растение, вкус которого напоминает чеснок. Оно очень полезно. Но запомните, что оно занесено в Красную книгу Украины", – сказал Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что такое "черемша" и "черемшина" и как их не путать:

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как заменить суржиковые слова "получається" и "канєшно". Также Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "не дивлячись на щось", когда мы говорим, что что-то не принимаем во внимание.

Также ранее популярный образовательный портал объяснил, почему нельзя говорить "тримаю слово" и как правильно сказать это высказывание на украинском. "Тримати" можно что-то буквально, например чашку, книгу или зонтик. А вот "тримати слово" в прямом смысле нельзя.

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