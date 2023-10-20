Только гений найдет панду среди сотен пингвинов за 15 секунд: загадка на внимательность

Не все способны бросить себе вызов и попытаться выйти победителем в такой сложной задаче.

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Нужно найти панду среди сотен пингвинов за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Разгадывать оптические иллюзии удается не всем. Ведь даже те загадки, которые на первый взгляд кажутся не очень сложными, действительно содержат в себе глубоко спрятанную тайну. Следующая оптическая иллюзия как раз относится к таким загадкам – разгадать ее будет достаточно сложно. Задача состоит в том, что нужно найти спрятавшуюся среди пингвинов панду.

На задание дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive . Поэтому придется спешить, если вы настроены выйти победителем в этой задаче.

Для разгадывания этой загадки нужно без преувеличения "орлиное зрение", ведь на картинке изображено так много пингвинов, что даже сосчитать нельзя. И где-то среди сотен пингвинов нужно заметить всего одну очень хорошо спрятавшуюся панду.

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У панды точно есть талант к игре в прятки, ведь можно очень долго бродить глазами по картинке и не встречать ее. Но если вы хотите выйти победителем из этой игры, то придется собрать в кучу всю свою внимательность и наблюдательность.

Нужно найти панду среди сотен пингвинов за 15 секунд/ fresherslive

Если справитесь с заданием, можете предложить его своей семье или друзьям, чтобы проверить, сможет ли кто-нибудь разгадать загадку быстрее вас.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Найти панду будет непросто/ fresherslive

Раньше мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти "Оскар" среди десятков слов . Есть большое количество слов "OSCOR", среди них есть только одно слово, написанное правильно – "OSCAR".

Также раньше мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти скрытую крысу в поле за 17 секунд. На картинке с причудливым сюжетом увидеть животное будет трудно – у грызуна было где спрятаться, чтобы никто не мог его заметить.

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