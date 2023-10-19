Почему нельзя говорить "тримаю слово": как правильно сказать это выражение на украинском

Часто в разговоре с другими людьми можно услышать словосочетание "тримати слово", когда речь идет о том, что кто-то выполнил обещанное. Но на самом деле так говорить неправильно.
Такая фраза является калькой от русского фразеологизма "держать слово". И часто возникает путаница, когда это словосочетание дословно переводят с русского на украинский язык.
Почему так не стоит делать и какими украинскими соответствиями заменить кальку "тримати слово", объяснил популярный образовательный портал "Мова - ДНК нації".
"Нужно "дотримувати слова", а "тримати" можно вазу, книгу, зонтик. "Дотримувати" ("додержувати") – точно, без отклонений выполнять, осуществлять что-либо обещанное, упомянутое, нужное и т.д.", – говорится в публикации.
На образовательном портале также привели примеры использования слов "дотримувати/ додержувати" в других словосочетаниях, которые встречались в украинской литературе:
- "На перевозі Максим гостро наказав козакам дотримувати цілковитої тиші" (Иван Ле),
- "Ви певні, що вони будуть додержувати присяги?" (Иван Франко),
- "Я свого слова дотримав" (Юрий Збанацкий).
Ранее украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как заменить суржиковые слова "получаєтся" и "канєшно". Также Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "не дивлячись на щось", когда мы говорим, что что-то не принимаем во внимание.
Также ранее Авраменко рассказал, как называется на украинском торт "Монастырская изба". Часто название этого популярного десерта переводят дословно, хотя в украинском языке есть немало благозвучных соответствий.
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