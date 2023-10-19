УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Почему нельзя говорить "тримаю слово": как правильно сказать это выражение на украинском

Алёна Воронина
19 октября 2023, 15:18 обновлено 19 октября, 15:24
"Тримати" можно что-то буквально, например, чашку, книгу или зонтик. А вот "тримати слово" в буквальном смысле нельзя.
Украинский язык
На самом деле говорить "тримаю слово" неправильно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Часто в разговоре с другими людьми можно услышать словосочетание "тримати слово", когда речь идет о том, что кто-то выполнил обещанное. Но на самом деле так говорить неправильно.

Такая фраза является калькой от русского фразеологизма "держать слово". И часто возникает путаница, когда это словосочетание дословно переводят с русского на украинский язык.

Почему так не стоит делать и какими украинскими соответствиями заменить кальку "тримати слово", объяснил популярный образовательный портал "Мова - ДНК нації".

видео дня

"Нужно "дотримувати слова", а "тримати" можно вазу, книгу, зонтик. "Дотримувати" ("додержувати") – точно, без отклонений выполнять, осуществлять что-либо обещанное, упомянутое, нужное и т.д.", – говорится в публикации.

На образовательном портале также привели примеры использования слов "дотримувати/ додержувати" в других словосочетаниях, которые встречались в украинской литературе:

  • "На перевозі Максим гостро наказав козакам дотримувати цілковитої тиші" (Иван Ле),
  • "Ви певні, що вони будуть додержувати присяги?" (Иван Франко),
  • "Я свого слова дотримав" (Юрий Збанацкий).

Ранее украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как заменить суржиковые слова "получаєтся" и "канєшно". Также Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "не дивлячись на щось", когда мы говорим, что что-то не принимаем во внимание.

Также ранее Авраменко рассказал, как называется на украинском торт "Монастырская изба". Часто название этого популярного десерта переводят дословно, хотя в украинском языке есть немало благозвучных соответствий.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
украинский язык интересные новости
Реклама

Главное за день

"Самолеты будут в Украине": Кулеба назвал сценарий и сроки получения F-16

"Самолеты будут в Украине": Кулеба назвал сценарий и сроки получения F-16

14:02 Политика
267" За": Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине

267" За": Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине

13:57 Украина
"Все понимают, что это ужас для РФ": аналитик сказал, почему россияне не сбросят Путина

"Все понимают, что это ужас для РФ": аналитик сказал, почему россияне не сбросят Путина

13:24 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:18

Почему нельзя говорить "тримаю слово": как правильно сказать это выражение на украинском

15:17

Россияне безумно боятся: в ВСУ раскрыли детали новой тактики ударов авиации РФ

15:06

Близится позиционная война: эксперт дал неутешительный прогноз боев в УкраинеВидео

15:05

Не будет денег и начнутся проблемы: что нельзя делать 21 октября

15:03

Ракеты ATACMS "подорвут" планы войск РФ: в ВСУ указали на важную деталь

Россия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – ЖдановРоссия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – Жданов
15:00

Умер звезда кинофраншизы "Рокки" Берт Янг

14:56

"Наступление РФ на Авдеевку": эксперт раскрыл огромные потери и провал армии России

14:38

Взорвать или отрезать руки: снайперша Эмеральд рассказала об угрозах экс-мужаВидео

14:37

Вы добросердечны или амбициозны: точная иллюзия, которая раскроет ваши черты

Реклама
14:04

Пошли на второй круг: "холостяк" Макс Михайлюк станет отцом во второй раз

14:02

"Самолеты будут в Украине": Кулеба назвал сценарий и сроки получения F-16

13:57

267" За": Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине

13:51

ВСУ сбили пять российских Су-25: Тарнавский рассказал об успехах на фронте

13:39

Не благодарите: профессионал показала, как правильно цеплять блок для унитазаВидео

13:24

"Все понимают, что это ужас для РФ": аналитик сказал, почему россияне не сбросят ПутинаВидео

13:22

Аэродромы будут гореть: СМИ назвали слабое место ракет ATACMS переданных Украине

13:13

У Токаева "обули" Путина: Казахстан запретил поставлять в РФ особые товары

12:58

Где Россия прячет свои истребители от ВСУ: партизаны проникли на военный аэродромФото

12:50

Врежет мороз -15: погода на Новый год 2024 удивит всех украинцев

12:43

Дожди накроют большинство областей, кое-где – со снегом: в каких регионах испортится погода

Реклама
12:39

Повторение Харьковского наступления: офицер ВСУ анонсировал освобождение города

12:25

Девушка положила в микроволновку грязные носки, а достала их уже идеально чистымиВидео

12:20

В Одессе умер легендарный "Мужичок" из "Каламбура"

12:03

Мощный взрыв в Севастополе – поражение объекта ЧФ РФ: в Сети узнали детали

11:57

Сможет ли Иран вступить в войну против Израиля: Жданов рассказал о последствиях

11:47

ВСУ ликвидировали легендарного боевика "казака Бабая"

11:25

Подоляк – о заявлениях Путина: РФ добивается капитуляции, переговоры ей не нужны

11:23

Нужно найти бабочку за 15 секунд: чрезвычайно сложная оптическая иллюзия

11:21

Жданов рассказал, кто виноват в атаке боевиков ХАМАС на Израиль

11:04

Мастера можно не вызывать: как прочистить сифон своими руками

10:40

Кулеба пояснил, будет ли Запад по-прежнему давать ВСУ оружие

10:37

Что будет с "гордостью Путина": на Западе сделали прогноз о Крымском мосте

10:35

Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - КочетковЭксклюзив

10:31

Херсон - под обстрелом РФ, в городе звучат взрывы: первые подробности

10:31

Армия РФ активизировалась: в Генштабе назвали 3 "горячих" направления фронта

10:29

Церковный праздник 20 октября: что нельзя делать на великомученика Артемия

10:21

Что делать, если батарея плохо греет: проблема решается за 10 минутВидео

10:18

"Был шторм, волны достигали двух метров": спецназовец рассказал о дерзком рейде в Крым

09:57

Путинист Газманов уныло соврал о своем счастье после ареста квартир в Европе

09:47

Путин провалил поездку в Китай: в ISW объяснили, почему визит стал неудачей

Реклама
09:41

Китайский гороскоп на завтра 20 октября 2023: Собаке - беспокойство, Петуху - наставничество

09:35

Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке: что происходит в городе

09:13

Гороскоп на завтра 20 октября 2023: Раки - не давайте в долг, Скорпионам будут завидовать

09:06

Некоторые могут остаться без субсидии на ЖКХ: кто под угрозой

09:04

Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

08:45

Оккупанты ударили по Николаеву и Павлограду: есть попадание в инфраструктурный объект

08:39

Украинцев обяжут декларировать покупку долларов: кому и что придумали в Раде

08:32

Его сестру убила ракета РФ в Виннице: на фронте погиб 24-летний защитник "Мирча"

08:31

Лунный день 20 октября 2023: Месяц вещует победу справедливости и пророческие сны

08:22

Почему по всему миру начнутся бунты и протесты с беспорядкамимнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять