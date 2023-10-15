Можно ли поздравлять с "наступаючим святом": Авраменко указал на серьезную ошибку

Чтобы не допускать такую ошибку, нужно знать, какими словами можно заменить это слово.

https://glavred.info/life/mozhno-li-pozdravlyat-s-nastupayuchim-svyatom-avramenko-ukazal-na-sereznuyu-oshibku-10507852.html Ссылка скопирована

Авраменко объяснил, можно ли поздравлять с "наступаючим святом"/ коллаж: Главред, фото: скрин, ua.depositphotos.com

Когда приближаются какие-то большие праздники, нередко можно услышать, как кое-кто поздравляет своих родных и друзей, используя выражение "З наступаючим!"

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, можно ли использовать слово "наступаючий" и что с ним не так.

"Можно ли говорить "з наступаючим", когда мы поздравляем в канун праздника? Нет, это неправильно, ведь украинские словари не знают слова "наступаючий". "З наступаючим" – это банальный суржик", – подчеркнул языковед.

Он пояснил, что есть несколько вариантов, которыми можно заменить слово "наступающий".

"А как же советуют языковеды приветствовать кого-то в канун праздника? Здесь есть несколько вариантов. Мы можем сказать "З прийдешнім святом!" (например, "З прийдешнім Новим роком!"), или "З передсвятом!", – отметил Авраменко.

В то же время языковед говорит, что, по его мнению, стоит поздравлять с праздником без обозначения временной преемственности. Лучше говорить просто "З Новим роком!" или "З Різдвом Христовим!", ведь издавна украинцы именно так поздравляли своих родственников.

"А действительно, зачем акцентировать внимание на времени, когда и так все прекрасно понимают, что вот-вот праздник наступит. Между прочим, словари позволяют в слове "свято" во множественном числе ставить ударение двояко – и "свЯта", и "святА", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, можно ли поздравлять с "наступаючим" праздником:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "з другої сторони" или "з іншої сторони". Характеризуя какой-то объект, мы часто говорим – "з одного боку він такий, а з другого такий". Языковед объяснил, правильно ли так говорить.

Также ранее языковед объяснил, как сказать на украинском "входить во вкус". В украинском языке этот русский фразеологизм можно заменить тремя красивыми соответствиями.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.