Как сказать на украинском "входить во вкус": Авраменко назвал благозвучные аналоги

В украинском языке этот русский фразеологизм можно заменить тремя красивыми соответствиями.

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Авраменко объяснил, как сказать на украинском "входить во вкус"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда нужно перевести на украинский язык русский фразеологизм "входить во вкус", не каждый сразу сможет вспомнить, какой украинский аналог стоит использовать.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно перевести эту фразу.

"Как на украинском сказать "входить во вкус"? Отвечаю. Русский фразеологизм "входить во вкус" имеет следующие украинские соответствия: "добирати смаку" или "входити в смак". Между прочим, можно сказать и одним словом – "розсмаковувати", – объяснил языковед.

Он отметил, что можно выбирать любой из этих вариантов, который вам по вкусу.

"Ибо, как говорится, "на любов і смак товариш не всяк", или же "кожен Івась має свій лас". Что же такое "лас"? Это слово диалектное, и именно оно обозначает то же самое, что и вкус. Наконец лишь добавлю, что заботясь о чистоте своей речи, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как сказать на украинском "входить во вкус":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед рассказал, как правильно говорить - "процент" или "відсоток". Также он объяснил, как правильно – "вміст жиру становить три відсотки" или "складає три відсотки".

Напомним, ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "мати" или "матір". Также языковед объяснил, как правильно употреблять слово "тато" во множественном числе. По его словам, в употреблении этого слова очень часто встречаются ошибки.

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