Как сказать на украинском "входить во вкус": Авраменко назвал благозвучные аналоги

Когда нужно перевести на украинский язык русский фразеологизм "входить во вкус", не каждый сразу сможет вспомнить, какой украинский аналог стоит использовать.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно перевести эту фразу.
"Как на украинском сказать "входить во вкус"? Отвечаю. Русский фразеологизм "входить во вкус" имеет следующие украинские соответствия: "добирати смаку" или "входити в смак". Между прочим, можно сказать и одним словом – "розсмаковувати", – объяснил языковед.
Он отметил, что можно выбирать любой из этих вариантов, который вам по вкусу.
"Ибо, как говорится, "на любов і смак товариш не всяк", или же "кожен Івась має свій лас". Что же такое "лас"? Это слово диалектное, и именно оно обозначает то же самое, что и вкус. Наконец лишь добавлю, что заботясь о чистоте своей речи, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", – подытожил Авраменко.
Смотрите видео с объяснением Авраменко, как сказать на украинском "входить во вкус":
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее языковед рассказал, как правильно говорить - "процент" или "відсоток". Также он объяснил, как правильно – "вміст жиру становить три відсотки" или "складає три відсотки".
Напомним, ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "мати" или "матір". Также языковед объяснил, как правильно употреблять слово "тато" во множественном числе. По его словам, в употреблении этого слова очень часто встречаются ошибки.
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