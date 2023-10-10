Как правильно говорить – "процент" или "відсоток": Авраменко объяснил разницу между словами

Также языковед объяснил, как правильно говорить – "вміст жиру становить три відсотки" или "складає три відсотки".

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Авраменко рассказал, как правильно говорить – "процент" или "відсоток"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Часто может возникнуть вопрос, какое слово будет правильнее использовать в речи – "процент" или "відсоток", и отличаются ли эти слова оттенками значения.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, есть ли разница между этими словами.

"Вы часто спрашиваете, можно ли использовать слово "процент". Слово "процент" иноязычного происхождения, а "відсоток" – украинское, наше удельное слово. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится", – объяснил языковед.

Также он объяснил, как правильно употреблять слова "становити" и "складати". По словам Авраменко, в речи часто эти слова используют неправильно.

"Не раз замечал, как путают слова "становити" и "складати". Например, "вміст жиру становить три відсотки" или "складає три відсотки"?", – отметил Авраменко.

Языковед объяснил, что если мы говорим о составной части чего-то, то правильно говорить "становити", а не "складати".

"Складати" можно дрова или вещи на полку. Итак, надо сказать "вміст жиру становить три відсотки" или "інфляція становить 22 відсотки", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "процент" или "відсоток":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, почему нельзя путать слова "любити" и "кохати". В определенных случаях эти слова можно использовать как синонимы, но отнюдь не всегда.

Также языковед объяснил, почему нельзя говорить "підніматися вгору" и "офіційні документи". Большинство людей не замечают ошибок в словосочетаниях "вітати з досягнутими успіхами", "виправляти наявні помилки" и ряде других.

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