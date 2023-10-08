Как правильно говорить – "поїзд" или "потяг": Авраменко поставил точку в дилемме

Одно из этих слов более распространено в использовании. Также языковед объяснил, как правильно говорить – "посадка на поїзд продовжується" или "триває".

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Авраменко объяснил, как правильно говорить "поїзд" или "потяг"/ коллаж: Главред, фото: скрин

В разговоре с другими людьми мы можем часто слышать как слово "поїзд", так и слово "потяг". Но какое же из них будет правильно использовать?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке дал ответ на этот вопрос и расставил все точки над "і".

"Сегодня мы выясним, каким же словом – "поїзд" или "потяг" – надо называть ряд соединенных между собой железнодорожных вагонов. Не раз слышал категоричное: "Только "поїзд", и точка". Но недавно мне закинули, что "потяг" – это внутреннее стремление к кому-то или к чему-то. Например, "потяг до музики", – отметил Авраменко.

Языковед объяснил, что на самом деле слова "поїзд" и "потяг" – это синонимы, поэтому можно употреблять их по своему усмотрению. Правда в украинском языке является более распространенным всё же слово "поїзд".

Также Авраменко отметил, что правильно говорить не "посадка на поїзд продовжується", а "посадка на поїзд триває".

"Вот вы на вокзале, и слышите: "Посадка на поїзд "Київ – Одеса" продовжується". Нет, не "продовжується", лучше сказать "триває". Запомните, что отрезок времени называем словом "триває". Да, правильно говорить "урок триває 45 хвилин, але вчитель може його продовжити на 5 хвилин". Поэтому объявление на вокзале должно быть таким: "Посадка на поїзд "Київ – Одеса" триває", але з технічних причин її можуть продовжити", – объяснил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "поїзд" или "потяг":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "підніматися вверх" и "офіційні документи". Большинство людей не замечают ошибок в словосочетаниях "вітати з досягнутими успіхами", "виправляти наявні помилки" и ряде других.

Также ранее Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "попередити хворобу". Языковед подчеркнул, что невозможно "попередити хворобу" или "попередити небезпеку" – такие фразы являются калькой из русского языка. Он объяснил, каким украинским соответствием нужно заменить слов "попередити".

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