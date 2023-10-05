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Почему нельзя говорить "попередити хворобу": Авраменко предостерег от популярной ошибки

Алёна Воронина
5 октября 2023, 06:35
Невозможно "попередити хворобу" или "попередити небезпеку" – такие фразы являются калькой из русского языка.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко сказал, почему нельзя говорить "попередити хворобу"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Нередко во время разговора с другими людьми можно услышать, что определенный врач очень хорош, потому что смог "попередити хворобу" у этого человека. Но употреблять такую фразу неправильно, ведь болезнь невозможно "попередити".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в чем тут ошибка и как правильно говорить.

"Сегодня поговорим о типичной ошибке, которую допускают многие люди. Вот часто можно услышать следующее: "лікарі попередили хворобу" или "ми попередили небезпеку", – отметил языковед.

Он подчеркнул, что так говорить неправильно, ведь, согласно словарям, предупредить означает "заранее известить кого-либо о чем-то, сообщить о чем-то, предостеречь".

"А теперь скажите, можно ли болезнь "сповістити", или что-то "повідомити" опасности? "Хворобо, я тебе попереджаю – не смій вражати нові ділянки тіла"? Ага, так нас болезнь и услышала и сама себя ликвидировала", – отметил Авраменко.

Он объяснил, что говорящие допускают эту ошибку, прибегая к кальке – русскую фразу "предупреждать болезнь" переводят как "попереджувати хворобу".

"Нет, не "попередити", а "запобігти". "Запобігти" – значит не допустить, заранее предотвратить что-то неприятное, нежелательное. Итак, "запобігти хворобі" и "запобігти небезпеці", – рассказал языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему нельзя говорить "попередити хворобу":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "біль в області серця". Часто мы неправильно используем слово "область", используя его так, как оно применяется в русском языке.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, что означает слово "ровер" и можно ли его использовать. Сейчас часто можно услышать это слово в речи, но стоит знать определенные предостережения, прежде чем его употреблять.

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