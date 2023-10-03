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Почему нельзя говорить "біль в області серця": языковед удивил объяснением

Алёна Воронина
3 октября 2023, 11:59 обновлено 3 октября, 11:59
Часто мы неправильно используем слово "область", используя его так, как оно применяется в русском языке.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "біль в області серця"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда мы переводим некоторые русские фразы на украинский язык, часто можем неправильно использовать слово "область".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, какие ошибки мы нередко допускаем и как их избежать.

"Сегодня будем работать над ошибками, которыми изобилуют наши города. Читаю в тренажерном зале города Киева: "дипломований магістр в області фізичного виховання та спорту". А ведь никак не "в області". Область может быть Харьковская, Тернопольская или Запорожская. То есть область – это административно-территориальная единица", – объяснил языковед.

В таких фразах правильно употреблять предлог "із": "магістр із фізичного виховання та спорту".

Вообще-то соответствиями русского слова "область" являются такие слова:

  • "галузь",
  • "сфера",
  • "ділянка".

Например, русская фраза "исследование в области этнографии" на украинский переводится как "дослідження в галузі етнографії". Или "работать в области культуры" на украинский переводится как "працювати у сфері культури". Или "боль в области сердца" – "біль у ділянці серця".

"Но нам никакой боли не надо. Будьте здоровыми, ходите в спортивный зал и заботьтесь о чистоте своей речи", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему нельзя говорить "в області фізкультури" и "біль в області серця " на украинском:

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко объяснил, как правильно говорить - "авто" или "автівка". Одно из этих слов является разговорным вариантом и еще не попало в словари, хотя имеет все возможности там оказаться.

Также ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "за пару хвилин" или "за декілька хвилин". Языковед отметил, что мы часто можем делать такую ошибку в речи и даже не замечать этого.

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