Почему нельзя говорить "біль в області серця": языковед удивил объяснением

Когда мы переводим некоторые русские фразы на украинский язык, часто можем неправильно использовать слово "область".
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, какие ошибки мы нередко допускаем и как их избежать.
"Сегодня будем работать над ошибками, которыми изобилуют наши города. Читаю в тренажерном зале города Киева: "дипломований магістр в області фізичного виховання та спорту". А ведь никак не "в області". Область может быть Харьковская, Тернопольская или Запорожская. То есть область – это административно-территориальная единица", – объяснил языковед.
В таких фразах правильно употреблять предлог "із": "магістр із фізичного виховання та спорту".
Вообще-то соответствиями русского слова "область" являются такие слова:
- "галузь",
- "сфера",
- "ділянка".
Например, русская фраза "исследование в области этнографии" на украинский переводится как "дослідження в галузі етнографії". Или "работать в области культуры" на украинский переводится как "працювати у сфері культури". Или "боль в области сердца" – "біль у ділянці серця".
"Но нам никакой боли не надо. Будьте здоровыми, ходите в спортивный зал и заботьтесь о чистоте своей речи", – подытожил Авраменко.
Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему нельзя говорить "в області фізкультури" и "біль в області серця " на украинском:
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее языковед Авраменко объяснил, как правильно говорить - "авто" или "автівка". Одно из этих слов является разговорным вариантом и еще не попало в словари, хотя имеет все возможности там оказаться.
Также ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "за пару хвилин" или "за декілька хвилин". Языковед отметил, что мы часто можем делать такую ошибку в речи и даже не замечать этого.
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