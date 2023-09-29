Только самые внимательные найдут козу в горах за 12 секунд: очень сложная оптическая иллюзия

Животное замаскировалось очень хорошо, и заметить его будет сложно. Только люди с гибким мышлением смогут это сделать.

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Нужно найти козу в горах за 12 секунд/ unsplash.com, fresherslive

Оптические иллюзии часто запутывают людей, которые пытаются их разгадать, ведь показывают действительность не такой, какой она есть на самом деле. И приходится применять все свои навыки и рассматривать загадку "с разных углов", чтобы дойти до разгадки. Следующая оптическая иллюзия предлагает найти козу в горах, и сделать это нужно будет очень быстро.

На разгадывание загадки дается всего 12 секунд, пишет Fresherslive. Можете для удобства засечь это время с помощью секундомера или воспользоваться таймером.

На картинке мы видим горы, у подножия которых есть небольшой участок с растительностью. Если взглянуть на фото впервые, то кажется, что там нет ни одной живой души – лишь одинокие скалы и много камней. Но на самом деле среди этой нетронутой природы спряталось одно животное – коза. Заметить ее смогут лишь самые внимательные люди.

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Попробуйте внимательно присмотреться к каждому закоулку этой картинки – если не опускать руки и быть терпеливыми, успех вам точно улыбнется, и вы найдете разгадку.

Если вам не удается быстро найти козу в горах, не расстраивайтесь, а продолжайте поиски, и ответ точно будет в ваших руках.

Когда завершите поиски, можете предложить загадку для своих родных и друзей – вдруг они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Нужно найти козу в горах за 12 секунд/ fresherslive

Если вам не удается быстро найти животное на картинке, даем небольшую подсказку – присмотритесь, никого ли вы не видите вблизи растений.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Коза спряталась среди растений/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой надо найти льва за 14 секунд. Заметить животное, которое так искусно спряталось, будет очень нелегко.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти отпечаток лапы собаки за 20 секунд. Разгадка спрятана так хорошо, что мало кто заметит, куда стоит смотреть на этой картинке.

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