УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Лишь немногие найдут ящерицу на скале за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Алёна Воронина
20 сентября 2023, 13:20 обновлено 20 сентября, 13:20
37
Пресмыкающееся замаскировалось так, что даже люди с чрезвычайно гибким мышлением и острым взглядом не смогут быстро его найти.
Язщерица, скала, оптическая иллюстрация
Нужно найти ящерицу на скале за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Новую оптическую иллюзию будет трудно разгадать даже чрезвычайно наблюдательным людям. Если вы хотите проверить вашу внимательность, попробуйте найти замаскированную ящерицу на скале.

С задачей нужно справиться всего за 10 секунд, пишет Fresherslive. Если вам кажется, что загадка достаточно легкая и этого времени будет достаточно для поиска разгадки, то вы ошибаетесь. Эта задача поможет испытать себя и потренировать свой мозг.

На картинке мы видим отвесную скалу, которая имеет светлую, почти белую гладкую поверхность и кое-где острые углы, выступающие над ее поверхностью.

видео дня

На первый взгляд может казаться, что кроме поверхности этой скалы больше ничего на картинке увидеть нельзя. Но это не так. На самом деле там спряталась ящерица, заметить которую могут лишь очень внимательные люди.

Окиньте глазом сперва всю картинку в целом – вдруг вам улыбнется успех и вы увидите пресмыкающегося сразу. Но предупреждаем, что такой острый взгляд редко у кого бывает, поэтому, если вам удалось так быстро разгадать эту загадку, вы можете гордиться собой.

Чаще всего заметить ящерицу сразу не удается – придется пристально осматривать каждую частичку картинки, чтобы увидеть пресмыкающееся. Поэтому не стоит расстраиваться, если вы потратили на это больше времени, чем 10 секунд.

Оптическая иллюзия
Нужно найти ящерицу на скале за 10 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти ящерицу, даем подсказку – обратите внимание на участок ближе к левому верхнему углу, но не совсем в углу.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Ящерица очень хорошо замаскировалась/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти букву А за 15 секунд. Нужная буква спрятана среди большого количества таких же букв, которые перевернуты. Не всем улыбнется удача в этой задаче.

Также ранее мы рассказывали о коварной загадке для проверки внимательности – сможете ли вы найти конфету за 10 секунд. Заснеженный пейзаж с домом спрятал в себе конфету, заметить которую сможет не каждый. Тем более за такое короткое время.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

"Ракеты пошли": в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома Бельбек

"Ракеты пошли": в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома Бельбек

13:36 Украина
ВСУ контролируют важную трассу под Бахмутом: взяли ключевой плацдарм и высоты

ВСУ контролируют важную трассу под Бахмутом: взяли ключевой плацдарм и высоты

12:54 Украина
Кадыров устроил цирковое представление с болезнью, чтобы избежать мести Путина - Снегирев

Кадыров устроил цирковое представление с болезнью, чтобы избежать мести Путина - Снегирев

12:45 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

13:36

"Ракеты пошли": в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома Бельбек

13:20

Лишь немногие найдут ящерицу на скале за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

13:11

Дедовский лайфхак из детства: почему если кусать батарейку, она работает

12:54

ВСУ контролируют важную трассу под Бахмутом: взяли ключевой плацдарм и высоты

12:47

Очень большие проблемы: у Киркорова начались серьезные осложнения после пластики

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоУкраина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
12:45

Кадыров устроил цирковое представление с болезнью, чтобы избежать мести Путина - СнегиревЭксклюзив

12:30

Потеряла все: онкобольная Заворотнюк лишилась бизнеса в России

12:14

Любовный гороскоп на октябрь: Рыбам – наслаждение, Овну – работа над собой

12:03

Польша грозится снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

Реклама
12:01

Спустя 20 дней комы: умер актер, которого объявили мертвым в начале сентября

11:59

Под Москвой диверсанты взорвали 2 самолета и вертолет: у руководства армии РФ истерика

11:53

Позиции оккупантов под Бахмутом слабнут: британская разведка назвала причину

11:47

"Морили голодом и пытали": ГБР задержало двух работников военкомата на ЛьвовщинеВидео

11:37

Принесли карту без Украины: премьер Израиля оконфузился перед Зеленским

11:31

"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

11:07

Кадырова ввели в искусственную кому: появились новые данные о состоянии главы Чечни

10:49

"Будет больше успеха": Зеленский ответил, возможен ли прорыв в контрнаступлении в 2023 году

10:46

В Сочи мощная "бавовна" возле аэропорта: вспыхнул резервуар с горючимВидео

10:23

"Мы на финишной прямой": Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине

10:05

"Не будет танков, которые идут на Москву": Эйдман назвал 3 варианта устранения ПутинаВидео

Реклама
10:01

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara

09:49

В Украине могут усилить мобилизацию: в Раде назвали условия и сроки

09:47

Именины 21 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:41

Негде развернуться: почему в СССР делали маленькие кухни

09:41

"Гарантия мира": Дуда раскрыл, чем должна завершиться война с РФ

09:01

Если вам кажется, что на юге что-то замедлилось, то вы ошибаетесьмнение

09:00

Гороскоп на завтра 21 сентября 2023: Скорпиону - осознание ошибок, Рыбам - раскрепощение

08:57

Дурное предзнаменование: почему на самом деле нельзя есть с ножа

08:43

Ночная атака дронов: РФ ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

08:32

Армия Украины контролирует часть Казацкого острова на левом берегу Днепра - ISW

08:21

Зеленский призвал Трампа обнародовать свой мирный план и обозначил "красные линии"

07:53

"Стала жертвой": в России закончилась проверка предательницы Лорак

07:39

Дуда сравнил Украину с "утопающим, который может потянуть за собой на глубину"

06:54

ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье - ISW

06:37

Русские воюют, чтобы уничтожить нас и жить в наших домахмнение

05:19

При каком пульсе нужно вызывать скорую: норма для женщин, мужчин и детей

04:31

Какой сегодня праздник 20 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:05

"Путин прокололся, как старая баба из сказки Пушкина": Эйдман указал на ошибку диктатораВидео

03:32

Утеплилась: Надя Дорофеева показала фигуру в игривом мини-платье

03:02

Публицист пояснил, почему Путина после краха режима должен сменить Навальный

Реклама
02:32

Спрей из 3 ингредиентов избавит от пыли на месяц: девушка показала рецептВидео

01:57

Потрясающая оптическая иллюзия покажет, умный ли вы человек: нужно найти фрукт

01:25

ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову: эксперт спрогнозировал сроки

00:21

ПВО, бронетехника, авиация: итоги новой встречи в формате "Раштайн"

19 сентября, вторник
22:48

Война затянется: на Западе дали мрачный прогноз и назвали неожиданные сроки

22:40

Анна Тринчер показала синяки по всему телу и назвала своего обидчикаВидео

22:31

"Прощай, Россия!": в Ереване вспыхнули антироссийские протесты на фоне обострения в КарабахеВидео

22:28

"РФ начинает новую войну каждое десятилетие": Зеленский выступил на Генассамблее ООН

21:50

"Не была готова": Маринина раскрыла последствия ее публичных обвинений Войтенко

21:28

Украину будут заливать грозовые дожди: где погода будет худшей

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять