Лишь немногие найдут ящерицу на скале за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Пресмыкающееся замаскировалось так, что даже люди с чрезвычайно гибким мышлением и острым взглядом не смогут быстро его найти.

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Нужно найти ящерицу на скале за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Новую оптическую иллюзию будет трудно разгадать даже чрезвычайно наблюдательным людям. Если вы хотите проверить вашу внимательность, попробуйте найти замаскированную ящерицу на скале.

С задачей нужно справиться всего за 10 секунд, пишет Fresherslive. Если вам кажется, что загадка достаточно легкая и этого времени будет достаточно для поиска разгадки, то вы ошибаетесь. Эта задача поможет испытать себя и потренировать свой мозг.

На картинке мы видим отвесную скалу, которая имеет светлую, почти белую гладкую поверхность и кое-где острые углы, выступающие над ее поверхностью.

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На первый взгляд может казаться, что кроме поверхности этой скалы больше ничего на картинке увидеть нельзя. Но это не так. На самом деле там спряталась ящерица, заметить которую могут лишь очень внимательные люди.

Окиньте глазом сперва всю картинку в целом – вдруг вам улыбнется успех и вы увидите пресмыкающегося сразу. Но предупреждаем, что такой острый взгляд редко у кого бывает, поэтому, если вам удалось так быстро разгадать эту загадку, вы можете гордиться собой.

Чаще всего заметить ящерицу сразу не удается – придется пристально осматривать каждую частичку картинки, чтобы увидеть пресмыкающееся. Поэтому не стоит расстраиваться, если вы потратили на это больше времени, чем 10 секунд.

Нужно найти ящерицу на скале за 10 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти ящерицу, даем подсказку – обратите внимание на участок ближе к левому верхнему углу, но не совсем в углу.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Ящерица очень хорошо замаскировалась/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти букву А за 15 секунд. Нужная буква спрятана среди большого количества таких же букв, которые перевернуты. Не всем улыбнется удача в этой задаче.

Также ранее мы рассказывали о коварной загадке для проверки внимательности – сможете ли вы найти конфету за 10 секунд. Заснеженный пейзаж с домом спрятал в себе конфету, заметить которую сможет не каждый. Тем более за такое короткое время.

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