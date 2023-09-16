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Загадка, которая введет в ступор: нужно найти спрятанную бутылку с водой за 15 секунд

Алёна Воронина
16 сентября 2023, 07:05
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Одной внимательности будет недостаточно, чтобы справиться с этой задачей. Придется подключить еще и нестандартное мышление.
Загадка, девушка
Нужно найти спрятанную бутылку с водой за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Загадки, в которых нужно найти скрытый предмет на картинке, хорошо развивают внимательность и наблюдательность. Если уделять разгадыванию таких загадок небольшое количество времени каждый день, довольно скоро можно заметить, насколько внимательнее вы будете к деталям.

Следующая загадка покорится лишь единицам – нужно будет найти бутылку с водой среди большого количества других предметов.

На картинке мы видим лавку, в которой продаются разнообразные вещи – от пластиковых ведер и веревок до клеток для птиц и других предметов для быта. Среди этого всего многообразия спряталась бутылка с водой, заметить которую будет не так просто, как кажется на первый взгляд.

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На выполнение задания дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Справиться за такое время будет нелегко, поэтому придется собрать в кулак все свои навыки и включить мозг на полную мощность.

Попробуйте внимательно осмотреть все места, где может быть спрятана пластиковая бутылка. Но стоит обратить внимание даже на те закоулки, в которых, как может казаться, этого предмета точно не может быть. Не стоит пропускать таких мест, ведь в этой загадке всё возможно.

Но не расстраивайтесь, если вам не удается найти спрятанный предмет за 15 секунд, потому что это действительно сложно. Просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Загадка
Нужно найти спрятанную бутылку с водой за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти пластиковую бутылку, даем подсказку – обратите внимание на содержимое железных клеток.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Бутылка спрятана в клетке/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой надо найти персонажа мультфильма. Отгадка так хорошо спрятана, что заметить ее смогут лишь чрезвычайно талантливые люди.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только самые внимательные заметят сову за 16 секунд. Сова спряталась среди заснеженного зимнего леса и так хорошо замаскировалась, что придется приложить максимум усилий, чтобы ее увидеть.

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