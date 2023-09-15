Нестандартная загадка: лишь немногие найдут мальчика в комнате за 15 секунд

Ребенка, который спрятан в помещении, смогут найти только очень внимательные и усидчивые люди.

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Нужно найти мальчика в комнате за 15 секунд/ fresherslive

Оптические иллюзии искажают реальность и показывают ее не такой, какой она есть на самом деле. Именно поэтому разгадывать загадки, которые базируются на оптических иллюзиях, очень тяжело. В следующей загадке нужно будет найти мальчика, который спрятан на изображении комнаты.

На выполнение задания дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. За такой короткий промежуток времени справиться сможет не каждый.

На фото мы видим затемненную комнату, в которой стоят диван и журнальный столик. На стене – картины, а на балконе, который виден через панорамное окно стоит одно кресло.

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Если мимоходом глянуть за изображение, то кажется, что людей в комнате нет, и помещение стоит пустое. Но это не так. Где-то там есть мальчик, увидеть которого смогут лишь единицы.

Попробуйте хорошо присмотреться к картинке и осмотреть все ее закоулки. Не забывайте, что задание нужно выполнить всего за 15 секунд, поэтому придется задействовать все свои способности и включить внимательность на полную мощность.

Чтобы засечь время, воспользуйтесь таймером или часами. Но не стоит расстраиваться, если вам не удается быстро найти ребенка на картинке. Если вы не уложились в предложенное время, то просто засеките, сколько времени у вас ушло на задание.

Также можете предложить разгадать эту загадку своим друзьям и родным, а затем сравнить, у кого из вас ушло на это меньше всего времени.

Нужно найти мальчика в комнате за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается разгадать загадку, даем небольшую подсказку – внимательно осмотрите диван. Не кажется ли вам, что на нем кто-то сидит?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Мальчик на диване/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только самые внимательные заметят сову за 16 секунд. Сова спряталась среди заснеженного зимнего леса и так хорошо замаскировалась, что придется приложить максимум усилий, чтобы ее увидеть.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти скрытое лицо человека за 15 секунд. Разглядеть лицо человека среди космических объектов будет трудно, ведь оно очень хорошо замаскировано.

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