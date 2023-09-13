Запутанная загадка для гениев: только самые внимательные заметят сову за 16 секунд

Сова спряталась среди заснеженного зимнего леса и так хорошо замаскировалась, что придется приложить максимум усилий, чтобы ее увидеть.

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Нужно найти сову в лесу за 16 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии, в которых нужно найти что-то скрытое на картинке, помогают развивать внимательность и наблюдательность. Сложность таких загадок как раз заключается в том, что вещи могут оказаться не такими, какими они кажутся на первый взгляд. Следующая загадка как раз соответствует всем критериям сложнейших оптических иллюзий. Нужно найти сову на картинке зимнего леса, и это будет очень непросто.

На рисунке изображен хвойный лес в зимнюю пору. Деревья заснежены настолько, что у большинства из них от веса зимних снежинок даже ветки клонятся вниз. Толстое снежное покрывало также покрывает землю.

Где-то среди этой зимней природы спряталась сова. На первый взгляд кажется, что на картинке нет никаких животных, но это не так. Птичка замаскировалась так хорошо, что заметить ее смогут лишь самые внимательные.

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На выполнение задания дается всего 16 секунд, пишет Fresherslive. Если вы готовы проверить себя и не боитесь сложных задач, тогда вперед.

Попробуйте внимательно рассмотреть всю картинку, осматривая все ее закоулки. Помните, что на оптических иллюзиях часто вещи не так очевидны, и нужно мыслить нестандартно.

Если не удается найти птичку за 16 секунд, не стоит расстраиваться – просто продолжайте поиски дальше и засеките время, которое вы потратили на задание.

Нужно найти сову в лесу за 16 секунд/ fresherslive

Если не удается найти сову, даем небольшую подсказку – обратите внимание на среднюю часть дерева, которое расположено в правой части картинки. Ничего там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Сова на деревья справа/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти слово "хобби" за 13 секунд. Не всем удастся быстро разглядеть английское слово hobby среди слов hubby. Одна отличительная буква не так быстро бросается в глаза.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 5-го человека за 15 секунд. Группа из четырех человек, разговаривающих на улице, сразу бросается в глаза. А вот еще одного человека на картинке смогут увидеть только те, кто умеет мыслить нестандартно.

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