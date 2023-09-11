Почему "ваги" и "терези" – не одно и то же: Авраменко дал ответ

Также языковед объяснил, почему мы часто неправильно произносим слово "ваги".

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Авраменко объяснил, почему "ваги" и "терези" – не одно и то же/ коллаж: Главред, фото: скрин

Слова "ваги" и "терези" являются синонимами, однако они на самом деле не всегда могут заменить друг друга, ведь имеют различия в значении.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, чем отличаются эти слова и как их не путать.

"Терези" являются разновидностью "вагів", но они, в отличие от всех других видов таких приборов, состоят из двух чаш.

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"Хоть эти слова и синонимы, однако они имеют различия в значении. "Терези" – это рычажные весы, то есть состоят из двух чаш. На одну кладут предмет для взвешивания, а на вторую – гири. С весами, например, изображают Фемиду – богиню справедливости", – объснил Авраменко.

Также он отметил, что правильно говорить не "ваги", а "терези " – ударение должно падать на первый слог.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Авраменко объяснил, почему неправильно говорить "дзвонити друзям". Языковед объяснил, как будет правильно говорить – "дзвонити друзям" или "телефонувати".

Также ранее языковед Авраменко рассказал, почему "маляр" - это не "муляр", и чем отличаются эти слова. Такие похожие по звучанию слова на самом деле обозначают две разные и не похожие по обязанностям профессии.

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