Чем "паливо" отличается от "пального": Авраменко назвал распространенную ошибку

На самом деле эти два термина означают не одно и то же, а имеют существенное различие.

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Авраменко объяснил, чем "паливо" отличается от "пального"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Слова "паливо" и "пальне" из-за их схожего значения часто вызывают путаницу в речи. Нередко можно встретить ситуацию, когда какое-то из этих слов ошибочно используют вместо другого.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, какое значение имеет каждое из этих слов и почему их нельзя использовать как синонимы.

"Сегодня выясним значение близкозвучных слов "паливо" и "пальне". Запомните: "паливо" – это горючее вещество, которое используют для получения тепловой энергии, тепла. А именно – дрова, уголь, газ, нефть. Например, "природне паливо", или "економія палива", – объяснил Авраменко.

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Он объяснил, что "пальне" – это тоже "паливо", но только для двигателей внутреннего сгорания. Например "дизельне пальне", "заправити авто пальним".

Языковед также объяснил, что правильно говорить и "двигун внутрішнього згорання", и "двигун внутрішнього згоряння" – оба варианта нормативные.

"Наконец лишь добавлю, что заботясь о чистоте своей речи вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", – добавил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко рассказал, почему "маляр" - это не "муляр", и чем отличаются эти слова. Такие похожие по звучанию слова на самом деле обозначают две разные и не похожие по обязанностям профессии.

Также ранее языковед объяснил, что означают слова "денди" и "джигун". Не всем известно, что означает древнее украинское слово "джигун". Языковед объяснил, почему его лучше использовать, чем слово "денди".

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