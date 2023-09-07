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Какие самые длинные слова в украинском языке: не каждый сможет произнести

Алёна Воронина
7 сентября 2023, 03:20
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Самое длинное украинское слово, которое зафиксировано в Книге рекордов Украины, содержит в себе 31 букву.
Книги, украинский язык
Какие самые длинные слова в украинском языке/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

По данным ученых Института украинского языка Национальной академии наук, наш язык имеет около 256 тысяч слов. Но если принимать во внимание наречия, диалекты, а также словари профессиональных терминов, исторические и терминологические словари, то объем лексикона может достичь даже миллиона слов.

Но некоторые из этих слов произносить очень трудно. Речь идет о длинных словах в украинском языке, в которых насчитывается несколько десятков букв. Какие же самые длинные слова в украинском языке, известно немногим.

Самым длинным в украинском языке считается слово "дихлордифенілтрихлорметилметан", которое содержит в себе 30 букв. Такое название имеет химикат, который используют для борьбы с вредителями. В частности, такой инсектицид помогает избавиться от комаров, саранчи, а также вредителей хлопчатника, соевых бобов и арахиса. Но из-за своей вредности и способности накапливаться в организме людей и животных во многих странах этот химикат запрещен.

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Конечно, произносить такое название в быту – это еще тот квест. Вряд ли кому-то удобно использовать такое слово в речи. Именно поэтому в быту закрепился упрощенный вариант – ДДТ ("дуст").

Интересно, что по данным Книги рекордов Украины, самое длинное слово украинского языка содержит 31 букву – "рентгеноелектрокардіографічного".

Но кое-где упоминается еще одно нераспространенное слово, которое превосходит по количеству букв уже упомянутые слова. Так, в некоторых источниках упоминают о слове "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота", содержащем 38 букв. Указанная фраза с этим словом упоминалась в одном из выпусков журнала "Химическая промышленность Украины".

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украинский язык Александр Авраменко интересные новости
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