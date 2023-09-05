Что означает "нівроку": языковед объяснил колоритное слово

Авраменко отмечает, что это слово несправедливо редко используют, хотя во многих случаях оно было бы уместным.

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Авраменко объяснил, что означает слово "нівроку"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Колоритное украинское слово "нівроку" можно услышать в разговоре реже, чем его синонимы. И все потому, что не все догадываются, какое именно значение имеет это слово и когда его можно использовать.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" и объяснил, что означает это слово.

"Сегодня поведем речь о слове, которое несправедливо редко употребляют. А оно колоритное. "Нівроку". Что означает это слово? "Нівроку" – это ничегонько, неплохо, так, как надо", – отметил языковед.

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Он привел следующие примеры использования этого слова: "Дочка у них виросла нівроку – від хлопців немає проходу"; "Як твоє здоров’я? – Дякую, "нівроку".

"А еще слово "нівроку" используют как вставное со значением "лишь бы не сглазить", с пожеланием не принести горя. "А ви, нівроку, видужуєте, рум’янець вискочив на щоках". Итак, запомните слово "нівроку" и используйте его в общении. Ведь в нем языковой опыт, история наших дедов и прадедов", – подытожил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко объяснил, почему неправильно писать "З Днем народження". Согласно украинскому правописанию, есть только три праздника, все слова в которых пишутся с большой буквы.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, что значит "скривитися як среда на п'ятницу". История этого фразеологизма восходит к древности и связана с религиозными верованиями и постом.

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