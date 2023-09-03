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Безумная загадка для сообразительных: нужно найти куклу-сову за 15 секунд

Алёна Воронина
3 сентября 2023, 20:58 обновлено 3 сентября, 20:58
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Среди огромного количества деталей заметить спрятанный предмет будет очень трудно, тем более за такой короткий промежуток времени.
Игрушки, сова
Нужно найти куклу-сову за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash

Решение головоломок и оптических иллюзий тренирует мозг видеть такие мелкие детали, на которые раньше вы даже не обратили бы внимание. Следующая загадка покорится лишь самым усердным людям – нужно будет найти куклу-сову среди большого количества игрушек.

На выполнение задания дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive, что делает его еще более сложным. За такой короткий промежуток времени выполнить его могут лишь самые внимательные.

Но если вам не удается справиться с этой загадкой за этот временной промежуток, не стоит расстраиваться и опускать руки. Просто продолжайте вести поиски до победного конца. Можете засечь время и проверить, сколько вы потратили на поиски.

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На картинке мы видим большое количество разнообразных игрушек – роботов, катеров, машинок и тому подобного. Игрушки очень старательно и искусно расставлены в ряды, тесно друг к другу – кажется, что там и иголке негде упасть.

Но где-то среди них спрятана одна фигурка, которая выбивается из общего контекста – пластиковая кукла-сова. Заметить ее среди такого количества разнообразных предметов будет очень трудно, поэтому придется максимально сосредоточиться.

Попробуйте осмотреть поочередно каждую часть картинки, чтобы понять, где может скрываться утерянная пластиковая сова. Придется набраться терпеливости, чтобы понять, где именно она скрывается.

Игрушки, оптическая иллюстрация
Нужно найти куклу-сову за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти нужную игрушку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на место в левой части картинки над игрушечным катером и возле мотоциклиста.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Игрушки, оптическая иллюстрация
Сова спряталась в левой части картинки/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о запутанной загадке для самых внимательных, в которой нужно найти слово "лайм" за 7 секунд. Среди обилия слов "время" на английском языке спряталось всего одно слово "лайм", которое нужно заметить очень быстро.

Также мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно увидеть слово "лиса" за 5 секунд. Среди обилия слов "коробка" на английском языке спряталось слово "лиса". Увидеть его смогут лишь самые внимательные.

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