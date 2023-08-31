Как сказать на украинском – ходить "трусцой" и "на цыпочках": благозвучные аналоги

Довольно часто мы используем суржиковые слова, не догадываясь, что украинский язык богат благозвучными соответствиями.

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Авраменко объяснил, как сказать на украинском – ходить "трусцой" и "на цыпочках"/ коллаж: Главред, фото: скрин

В речи украинцев иногда можно услышать такие суржиковые элементы, как ходить "трусцой", "вразвалку" и "на цыпочках".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, почему так говорить неправильно и какие благозвучные украинские слова нужно употреблять в таких случаях.

"Избегайте суржиковых элементов ходить "трусцой", "вразвалку" и "на цыпочках". Запомните, ходить "підтюпцем", по-русски "трусцой", это ходить мелкими быстрыми шагами", – объяснил языковед.

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Он рассказал, что российскому "вразвалку" соответствует украинское выражение "ходити перевальцем". Перевальцем – это ходить, переваливаясь с боку на бок, пошатываясь и не спеша.

В то же время вместо русского "ходить на цыпочках" нужно употреблять украинское выражение "ходити навшпиньки", которое означает ходить на кончиках пальцев ног.

"Сегодня мы обогатили свой словарь словами "підтюпцем", "перевальцем" і "навшпиньки". А впереди еще много языковых интересностей. Поэтому заботьтесь о чистоте своей речи", – подытожил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "зігнути ноги в колінах" и "підніматися вверх". Такие фразы и подобные им содержат лишнее слово, что делает из выражения "масло масляное". По этой же причине нельзя говорить "кожна хвилина часу" и "вільна вакансія".

Также ранее языковед объяснил, как сказать на украинском "по крайней мере". Довольно часто в разговоре с друзьями или знакомыми можно услышать неправильный вариант перевода этой фразы. Но большинство людей даже не догадываются об этом.

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