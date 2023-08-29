Как сказать на украинском "по крайней мере": Авраменко отметил, какую ошибку делают все

Часто в разговоре с друзьями или знакомыми можно услышать неправильный вариант перевода этой фразы. Но большинство людей даже не догадываются об этом.

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Авременко объяснил, как сказать на украинском "по крайней мере"/ коллаж: Главред, фото: скрин

В речи украинцев нередко может встретиться фраза "по крайній мірі". Часто ее применяют по ошибке, считая ее украинским переводом русского изречения "по крайней мере". Но так переводить неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем новом уроке рассказал о ряде фраз, которые мы используем неправильно, и объяснил, какими словами их можно заменить.

По словам языковеда, мы часто используем в речи достаточно длинные и нередко некорректные фразы, которые на самом деле нужно заменить одним лишь метким словом. Часть из таких неправильно используемых фраз "рождается" из-за дословного перевода подобных изречений с русского языка, то есть таким образом появляется калька.

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"Сегодня поговорим о так называемом многословии. Наверное, вы слышали выражение "Краткость – сестра таланта". А как на украинском сказать о важности умения лаконично высказывать мысли? "Краще менше, та краще" или "Краще коротко, але влучно", – отметил языковед.

Он рассказал, что одним из самых распространенных примеров избыточности в речи является фраза "по крайній мірі". Кроме того, что это громоздкая конструкция, то еще и калька с русского – дословный перевод русской фразы "по крайней мере". На самом деле правильно говорить не "по крайній мірі", а "принаймні".

"А вот еще примеры. Не "на самому ділі", а "насправді". Не "у більшості випадків", а "здебільшого". Не "у кінці кінців", а просто "зрештою". Итак, "принаймні", "насправді", "здебільшого", "зрештою". Лучше коротко, но метко", – подытожил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко объяснил, как правильно - "пішли в кіно" или "ходімо". Такая ошибка очень часто встречается в речи. Но на самом деле при призыве к человеку что-то сделать стоит использовать другое слово вместо "пішли".

Также ранее Авраменко объяснил, как возникло слово "промінь" и почему Тарас Шевченко его не знал. Мы так привыкли к этому слову, что кажется, что оно существует сотни лет. На самом же деле оно появилось относительно недавно.

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