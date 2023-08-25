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Как возникло слово "промінь" и почему Тарас Шевченко его не знал: объяснение Авраменко

Алёна Воронина
25 августа 2023, 09:30 обновлено 25 августа, 09:30
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Мы так привыкли к этому слову, что кажется, что оно существует сотни лет. На самом же деле оно появилось относительно недавно.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, как возникло слово "промінь"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Слово "промінь" мы довольно часто используем в своей речи. Но не все догадываются, что оно не имеет тысячелетней истории, как многие другие слова, а "родилось" относительно недавно. Его придумала известная украинская писательница.

Известный украинский учитель Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какую историю имеет это слово и какие еще слова появились в украинском языке благодаря нашим писателям.

"Сегодня поведем разговор о словах, которые придумали писатели, а точнее – писательницы. Все мы привыкли к слову "промінь", и кажется, что оно существует в языке сотни, а может и тысячи лет. На самом деле слово "промінь" молодое, его не знал даже Тарас Шевченко, потому что оно родилось уже после него", – рассказал языковед.

Он объяснил, что существительное "промінь" придумала известная украинская писательница Леся Украинка.

Первоначально это слово использовалось в художественном стиле. Авраменко напомнил строки из "Колискової" Леси Украинки:

"Місяць яснесенький,
Промінь тихесенький
Кинув до нас.
Спи ж ти, малесенький,
Пізній бо час".

Затем это слово стало и научным термином. Сейчас мы его употребляем в разных стилях.

"Разными словами обогатила наш словарь и мать Леси Украинки Елена Пчелка. Она тоже писательница. Кстати, Елена Пчелка еще и первая женщина-академик нашей страны. А какие слова она придумала? Не поверите, но это всем известные существительные "мистецтво" и "переможець", а также прилагательные "палкий" и "променистий", – рассказал Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как возникло слово "промінь":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед рассказал почему "розстрочка" и "на протязі" – неправильно. Суржик преследует нас очень часто, но не все знают, какими украинскими словами нужно заменить такие слова.

Также ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "їхати в авто" или "в авті". В то же время мы нередко неправильно употребляем слово "пальто", ведь не все знают,можно ли на самом его склонять.

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