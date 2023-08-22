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Почему "розстрочка" и "на протязі" – неправильно: Авраменко назвал благозвучные варианты

Алёна Воронина
22 августа 2023, 10:01 обновлено 22 августа, 10:01
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Суржик преследует нас очень часто, но не все знают, какими соответствующими украинскими словами нужно заменить такие слова.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, почему говорить "розстрочка" и "на протязі" – неправильно/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто украинцы употребляют в речи суржик, даже не подозревая об этом. Ведь некоторые слова и словосочетания так прочно вошли в наш язык, что нередко трудно различить, что они на самом деле нам чужды. Так случилось и со словами "розстрочка" и "на протязі".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему так говорить неправильно и какие украинские слова стоит использовать.

"Сегодня будем с вами бороться с суржиком. Первое слово – "розстрочка". Правда, на украинском оно как-то странно звучит? И действительно, мы очень часто это слово видим на рекламных щитах, на экранах телевизоров: "Купуйте автомобіль у розстрочку", або "Квартира у розстрочку", – отметил языковед.

Он подчеркнул, что наша речь благозвучна, и в ней не может быть совпадения неудобных для произношения согласных звуков: "зстр" – "розстрочка".

"А как же правильно сказать на украинском "розстрочка"? Мы покупаем "на виплат". Обратите внимание, "на виплат" пишем отдельно", – объяснил Авраменко.

В то же время он обратил внимание на словосочетание, которое используется очень часто, но неправильным образом.

"Но сегодняшний хит-парад языковых невзгод возглавляет другой суржиковый элемент – "на протязі", когда мы хотим сказать о промежутке времени: "на протязі тижня" или "на протязі години". Запомните, что "протяг", по-русски "сквозняк", – это струя воздуха, проходящая через щели или сквозь открытые окна и двери", – отметил языковед.

Авраменко объяснил, что когда мы говорим о промежутке времени, то правильно говорить не "на протязі", а "протягом". Мы говорим – "протягом тижня" или "протягом години".

"Итак, вывод: "не стійте на протязі протягом будь-якого часу, бо інакше застудитеся". Берегите свое здоровье и уважайте себя, заботясь о чистоте своего языка", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему говорить "розстрочка" и "на протязі" – неправильно:

Ранее языковед Авраменко объяснил, что на самом деле означает "козел відпущення". Не все точно знают, что означает словосочетание "козел відпущення" и его синоним "цап-відбувайло".

Также ранее языковед Авраменко рассказал, кто такой "бровар" и где ошибка в названии города Бровары. Со временем это слово стало забываться, но его использование возродилось благодаря рекламе.

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