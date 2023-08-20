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Загадка для самых внимательных: нужно найти медвежонка в густом лесу

Алёна Воронина
20 августа 2023, 15:30 обновлено 20 августа, 15:30
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Задание надо выполнить всего за 15 секунд. Справиться за такой короткий отрезок времени смогут лишь единицы.
Медвежонок, оптическая иллюстрация
Нужно найти медвежонка в густом лесу за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Unsplash, Fresherslive

Решение головоломок и оптических иллюзий тренирует мозг и помогает постоянно держать его в тонусе. Достаточно будет уделять таким задачам хотя бы несколько минут в день, чтобы уже очень скоро почувствовать серьезный результат. Следующая загадка заставит использовать все свои навыки и включить внимательность на полную мощность. Задача состоит в том, что нужно найти медвежонка на картинке.

На выполнение задания дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому стоит мешкать, а лучше сразу приступать к поискам.

На картинке мы видим лес и реку, которая протекает между деревьями. На переднем плане сидит медведица, потерявшая своего медвежонка. Проверьте себя, сможете ли вы отыскать животное среди густого леса. Ведь спрятаться там точно есть где.

видео дня

На первый взгляд даже трудно определить, где же мог спрятаться медвежонок. Густые заросли создают идеальные места для укрытия. Но для зоркого глаза это не должно помешать, поэтому соберите воедино всю свою внимательность и выполните эту задачу.

Если не удалось заметить спрятанное животное с первого взгляда, тогда стоит "просканировать" глазами все закоулки картинки и проверить все места, где медвежонок мог бы спрятаться.

Не стоит расстраиваться, если вам не удалось уложиться в 15 секунд. Да, задача непростая. Но не стоит опускать руки, просто продолжайте поиски до победного конца.

Также можете проверить, насколько внимательны ваши родные и друзья, предложив им также разгадать эту загадку.

Оптическая иллюзия
Нужно найти медвежонка в густом лесу за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти медвежонка, оставляем подсказку – обратите внимание на деревянную конструкцию на реке и внимательно осмотрите ее со всех сторон.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Медвежонок очень хорошо спрятался/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, которую осилят лишь единицы – нужно найти пчелу среди цветов. Пчела спряталась среди белых хризантем, и найти ее будет непросто. К тому же это нужно сделать всего за 12 секунд.

Также ранее мы рассказывали о загадке для самых внимательных, в которой нужно найти 2 котов на запутанной картинке. Большое количество предметов на рисунке будет отвлекать так сильно, что придется хорошенько напрячься для выполнения этой задачи.

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