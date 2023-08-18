Что на самом деле означает "козел відпущення": Авраменко объяснил колоритное выражение

Не все точно знают, что означает словосочетание "козел відпущення" и его синоним "цап-відбувайло".

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Авраменко объяснил, что на самом деле означает "козел відпущення"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Наверное, большинство из нас не раз слышало от своих родных или знакомых выражение "козел відпущення", когда они рассказывали, что на кого-то несправедливо свалили всю вину. Но не всем известно, откуда пошло такое выражение и при чем здесь именно это животное.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, откуда "растут ноги" у этого выражения.

"Сегодня будем обогащать свой словарь фразеологизмами. Вот как называют человека, на которого постоянно сваливают чужую вину, того, кто несет ответственность за других? Да, "козел відпущення" или же "цап-відбувайло". Как по мне, то "цап-відбувайло" звучит колоритнее", – отметил языковед.

Он объяснил, что такие словосочетания происходят из Библии, они возникли из-за существования в древности одного особого обряда.

"Вот логично может возникнуть вопрос, почему так характеризуя человека вспоминают козла, да еще и "відпущення" или же "відбувайла". Это библейское изречение, оно происходит из описания особого древнееврейского обряда возложения грехов всего народа на живого козла. В день отпущения грехов священник клал руки на голову козла и тем самым возлагал на него грехи всего народа. Видите, как легко люди избавляются от грехов. Вот откуда "цап-відбувайло" или "козел відпущення", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как возник фразеологизм "козел відпущення":

Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "пробка", "затор" или "корок" на дороге. Часто в речи эти слова путают или считают синонимами, хотя это не так.

Также ранее Авраменко рассказал, почему неправильно говорить "менші ціни". Мы незаметно для себя самих совершаем ошибку, когда говорим: "У тому магазині ціни менші".

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