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Почему нельзя употреблять слово "купляти": Авраменко дал неожиданный ответ

Алёна Воронина
14 августа 2023, 11:06 обновлено 14 августа, 11:06
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Некоторые слова так прочно вросли в нашу ежедневную речь, что мы даже не догадываемся, что употреблять их нельзя.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, почему нельзя употреблять слово "купляти"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто в нашей речи звучит слово "купляти", ведь большинство людей к нему привыкли. Однако на самом деле употребление этого слова стоит исключить, заменив его на правильный аналог.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему этому слову не место в нашей речи и как его заменить.

"Правильно ли говорить "купляти"? В словарях есть оба слова - и "купувати", и "купляти". Правда, "купляти" имеет пометки разговорное и редкоупотребительное. Что это значит? А это значит, что слова "купляти" лучше избегать", – отметил языковед.

Авраменко подчеркнул, что слово "купляти" может быть образовано от российского слова "купля", которое на украинском звучит как "купівля".

"Поэтому не зря использование слова "купляти" словари ограничивают. Вывод таков: "купляти" – это языковой покруч. А тем, кто стремится говорить изысканным украинским, советую употреблять форму "купувати", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить: "купувати" или "купляти":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, что означают слова "щеголеватый " и"Гречный". Некоторые украинские слова часто ошибочно употребляются не в том значении, которое они на самом деле имеют.

Также ранее Авраменко пояснил, существует ли в украинском языке слово"тупик". Мы часто слышим это слово в речи других людей или используем сами, но не все знают, как правильно его применять.

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