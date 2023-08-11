Существует ли в украинском языке слово "тупик": Авраменко дал неожиданный ответ

Мы часто слышим это слово в речи других людей или используем сами, но не все знают, как правильно его применять.

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Авраменко объяснил, существует ли в украинском языке слово "тупик"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто можно услышать в разговоре с друзьями или знакомыми, что кто-то попал в "тупиковую ситуацию" или "не может выйти из тупика". Но не все догадываются, что употреблять слово "тупик" в этом контексте не совсем правильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, существует ли такое слово в украинском языке и какие аналоги оно имеет.

"Обратимся к словарю. Тупик – это железнодорожный путь, который с одной стороны обрывается, улица, которая не имеет сквозного прохода или проезда, препятствие для прохода или проезда, а также безвыходное положение", – пояснил Авраменко.

В то же время он отметил, что это слово помечено как "редко используемое", что означает нежелательное.

"Советую использовать украинское слово "безвихідь" или словосочетание "глухий кут", – отметил Авраменко.

Также он подчеркнул, что прилагательное "тупиковий" имеет синоним "безвихідний". Поэтому лучше будет говорить не "тупикова ситуація", а "безвихідна ситуація".

"Вот и всё. Желаю не попадать в тупик, пусть горит зеленый свет для всех ваших добрых дел, и не забывайте заботиться о чистоте своей речи", – добавил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, существует ли в украинском языке слово "тупик":

Ранее Авраменко объяснил, как перевести на украинский "брезгливый" и "мнительный". В разговоре мы часто может можем услышать русские слова "брезгливый", "курносый", "мнительный" и "коренастый". Но не все знают, как их сказать на украинском.

Также языковед ранее объяснил, как правильно говорить - "копіЙОк" или "копІйок". Часто можно запутаться, где же будет правильно поставить ударение в этом слове.

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