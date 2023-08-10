Что значит "у черта на куличках" и правильно ли так говорить: Авраменко удивил ответом

В разговоре с друзьями и знакомыми нередко можно услышать известную большинству людей фразу "у черта на куличках". Так говорят, когда хотят подчеркнуть, что что-то находится очень далеко. Но на самом деле в украинском языке такое выражение применять неправильно.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в чем тут ошибка и как эту фразу можно заменить.
"Иногда языковые трудности могут возникать из-за некачественного перевода, Когда вы читаете книгу или смотрите иностранный фильм. Вот посмотрите на рекламу итальянского фильма "У черта на куличках". Что означает это название. И вообще – что такое "кулички"? Открываю словарь – нет такого слова. Почему? Да потому что это дословно переведенный русский фразеологизм, значение которого – "очень далеко", – объяснил языковед.
Он подчеркнул, что в украинском языке часто допускают такую ошибку и используют это выражение вместо того, чтобы подобрать украинский аналог.
"Переводчики, наверное, поленились заглянуть в украинский фразеологический словарь и найти подходящий аналог. Тем более арсенал колоритных украинских фразеологизмов со значением "очень далеко" довольно большой", – отметил Авраменко.
Он назвал целый ряд украинских примеров, которые можно применять вместо фразы "у черта на куличках":
- "у чорта на болоті",
- "за тридев’ять земель",
- "на краю світу",
- "у тридесятому царстві",
- "куди ворон і кісток не донесе",
- "де Макар телят пасе",
- "де волам роги правлять, а кіз кують підковами та багато інших".
Смотрите видео с объяснением Авраменко, что означает "у черта на куличках":
Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "копіЙОк" или "копІйок". Часто можно запутаться, где же будет правильно поставить ударение в этом слове.
Также ранее языковед Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "на Україні". Нельзя использовать предлог "на", когда мы говорим, что что-то происходит в определенном состоянии.
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