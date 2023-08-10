Что значит "у черта на куличках" и правильно ли так говорить: Авраменко удивил ответом

Часто мы употребляем такую фразу, даже не понимая, что в украинском языке ее лучше заменить правильными и более благозвучными фразами.

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Авраменко объяснил, что значит "у черта на куличках" и правильно ли так говорить/ коллаж: Главред, фото: скрин

В разговоре с друзьями и знакомыми нередко можно услышать известную большинству людей фразу "у черта на куличках". Так говорят, когда хотят подчеркнуть, что что-то находится очень далеко. Но на самом деле в украинском языке такое выражение применять неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в чем тут ошибка и как эту фразу можно заменить.

"Иногда языковые трудности могут возникать из-за некачественного перевода, Когда вы читаете книгу или смотрите иностранный фильм. Вот посмотрите на рекламу итальянского фильма "У черта на куличках". Что означает это название. И вообще – что такое "кулички"? Открываю словарь – нет такого слова. Почему? Да потому что это дословно переведенный русский фразеологизм, значение которого – "очень далеко", – объяснил языковед.

Он подчеркнул, что в украинском языке часто допускают такую ошибку и используют это выражение вместо того, чтобы подобрать украинский аналог.

"Переводчики, наверное, поленились заглянуть в украинский фразеологический словарь и найти подходящий аналог. Тем более арсенал колоритных украинских фразеологизмов со значением "очень далеко" довольно большой", – отметил Авраменко.

Он назвал целый ряд украинских примеров, которые можно применять вместо фразы "у черта на куличках":

"у чорта на болоті",

"за тридев’ять земель",

"на краю світу",

"у тридесятому царстві",

"куди ворон і кісток не донесе",

"де Макар телят пасе",

"де волам роги правлять, а кіз кують підковами та багато інших".

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что означает "у черта на куличках":

Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "копіЙОк" или "копІйок". Часто можно запутаться, где же будет правильно поставить ударение в этом слове.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "на Україні". Нельзя использовать предлог "на", когда мы говорим, что что-то происходит в определенном состоянии.

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