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Загадка для самых внимательных: надо найти черную пантеру и спасти мальчика за 20 секунд

Алёна Воронина
11 августа 2023, 07:05
82
Нужно иметь действительно орлиное зрение, чтобы заметить хищника, подкрадывающегося к ребенку.
Оптическая иллюзия, пантера
Надо найти черную пантеру за 20 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии – довольно сложные задачи, которые бросают вызов нашему восприятию всего, что нас окружает. Известная поговорка гласит, что "внешний вид может быть обманчивым", и именно так можно сказать об оптических иллюзиях. То, что мы видим на первый взгляд, может оказаться совсем не тем, что есть на рисунке на самом деле. Следующую загадку смогут разгадать только самые наблюдательные и внимательные люди, которые не боятся сложностей.

Задача состоит в том, что нужно отыскать на картинке черную пантеру. И сделать это нужно всего за 20 секунд, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим мальчика, одиноко сидящего на камне в почти полной темноте. Ребенок держит в руках фонарь, чтобы видеть, что делается вокруг.

видео дня

Но мальчик не видит опасности, которая притаилась неподалеку. К нему незаметно подбирается черная пантера. Нужно найти ее как можно скорее, чтобы спасти ребенка от хищника.

Придется хорошенько потрудиться и напрячь свое зрение, чтобы заметить животное, которое спряталось от нашего взгляда. Осмотрите все закоулки картинки и старайтесь мыслить нестандартно, чтобы быстрее найти правильный ответ.

Если вам не удается решить задачу за 20 секунд – не опускайте руки, а просто продолжайте искать, несмотря на время.

Когда завершите выполнять задание, можете предложить его своим родным и друзьям – возможно, они тоже будут не прочь проверить свою внимательность и наблюдательность. А потом можно сравнить, у кого ушло меньше всего времени на поиски хищника.

Оптическая иллюзия
Надо найти черную пантеру за 20 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти пантеру, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый нижний угол картинки и попробуйте разглядеть то, что спряталось в темноте.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Черная пантера спряталась в правом нижнем углу/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о запутанной загадке с невероятным ответом, в которой нужно найти тигра в лесу. Даже если вы считаете себя очень внимательными, не стоит думать, что эту загадку удастся разгадать быстро.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти хорошо замаскированную змею среди листьев. Только самые внимательные смогут заметить то, что скрывается от нашего взгляда между листьями в лесу.

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