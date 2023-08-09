Справятся лишь гении: нужно отыскать сердце среди попугаев и цветов

Найти сердце смогут лишь единицы, ведь на это задание дается всего 15 секунд. Многие детали на картинке будут отвлекать от цели.

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Нужно найти сердце на рисунке за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, ua.depositphotos.com

Разные головоломки и оптические иллюзии – это не только развлечение. Такие загадки не только помогут расслабиться и хорошо провести время, но и пригодятся для улучшения своих умственных способностей и обострения внимательности. Следующая загадка заставит вас быть очень сосредоточенными, ведь нужно будет найти сердце на ярком рисунке с птицами и цветами.

На решение задачи дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Не каждому удастся уложиться в это время и быстро решить задачу.

Перед вашими глазами – яркая картинка с большим количеством цветов и попугаями. Птицы сидят парами среди цветов. И в этой романтической обстановке где-то спрятано сердце. Где именно оно расположено сможет увидеть не каждый.

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Стоит сосредоточиться, окинуть взглядом сперва всю картинку в целом – а вдруг вам удастся заметить сердце "невооруженным глазом". Если вам не повезло сразу его найти – продолжайте поиски, просматривая по очереди каждую частичку картинки.

Не стоит расстраиваться, если не удалось заметить сердце за 15 секунд – просто продолжайте поиски, не обращая внимания на время.

Нужно найти сердце на рисунке за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается заметить сердце на картинке, даем небольшую подсказку – обратите внимание на розовый цветок у правого края картинки. Ничего странного там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Сердце справа возле розового цветка/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти хорошо замаскированную змею среди листьев. Только самые внимательные смогут заметить то, что скрывается от нашего взгляда между листьями в лесу.

Также ранее мы рассказывали об очень сложной загадке, в которой нужно найти муравья среди пчел. Муравья нужно найти всего за 19 секунд. В водовороте насекомых ваш взгляд просто запутается.

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