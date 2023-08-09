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Справятся лишь гении: нужно отыскать сердце среди попугаев и цветов

Алёна Воронина
9 августа 2023, 12:40 обновлено 9 августа, 12:40
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Найти сердце смогут лишь единицы, ведь на это задание дается всего 15 секунд. Многие детали на картинке будут отвлекать от цели.
Головоломка, попугаи, сердце
Нужно найти сердце на рисунке за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, ua.depositphotos.com

Разные головоломки и оптические иллюзии – это не только развлечение. Такие загадки не только помогут расслабиться и хорошо провести время, но и пригодятся для улучшения своих умственных способностей и обострения внимательности. Следующая загадка заставит вас быть очень сосредоточенными, ведь нужно будет найти сердце на ярком рисунке с птицами и цветами.

На решение задачи дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Не каждому удастся уложиться в это время и быстро решить задачу.

Перед вашими глазами – яркая картинка с большим количеством цветов и попугаями. Птицы сидят парами среди цветов. И в этой романтической обстановке где-то спрятано сердце. Где именно оно расположено сможет увидеть не каждый.

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Стоит сосредоточиться, окинуть взглядом сперва всю картинку в целом – а вдруг вам удастся заметить сердце "невооруженным глазом". Если вам не повезло сразу его найти – продолжайте поиски, просматривая по очереди каждую частичку картинки.

Не стоит расстраиваться, если не удалось заметить сердце за 15 секунд – просто продолжайте поиски, не обращая внимания на время.

Головоломка, попугаи, цветы
Нужно найти сердце на рисунке за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается заметить сердце на картинке, даем небольшую подсказку – обратите внимание на розовый цветок у правого края картинки. Ничего странного там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка, попугаи, цветы
Сердце справа возле розового цветка/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти хорошо замаскированную змею среди листьев. Только самые внимательные смогут заметить то, что скрывается от нашего взгляда между листьями в лесу.

Также ранее мы рассказывали об очень сложной загадке, в которой нужно найти муравья среди пчел. Муравья нужно найти всего за 19 секунд. В водовороте насекомых ваш взгляд просто запутается.

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