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Вкуснее, чем можно представить: 7 неожиданных вариантов, чем заменить сладкое

Алёна Воронина
13 августа 2023, 03:00
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Отказаться от сладкого непросто, но если по определенным причинам ваша цель – не употреблять сладости, то на этом непростом пути помогут вкусные заменители.
Торт, мармелад, сладости
Чем заменить сладкое/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сладости чаще всего сопровождают в жизни большинство людей, ведь мы привыкли, что они приносят радость и дарят приятные эмоции. Сколько приятных воспоминаний может быть связано с любимым бабушкиным тортом или мороженым в стаканчике, который имеет "вкус детства"? Но не все задумываются, как сладкое влияет на организм человека и какой вред здоровью оно может наносить. Если вы задались целью отказаться от таких продуктов в вашем рационе, то не лишним будет знать, чем заменить сладкое.

Если вы решили сесть на диету, придерживаться правильного питания, отучить своих детей от вредной пищи, или имеете другие причины не употреблять сладости, тогда стоит подготовиться к этой важной задаче. Есть ряд довольно вкусных продуктов, которые помогут вам заменить вредные сладости и уверенно держаться на пути к своей цели.

Чем заменить вредные сладости

1. Фрукты и ягоды

Это, бесспорно, фаворит в этом списке, ведь ягоды и фрукты помогут получить огромное количество витаминов и полезных веществ. Но при этом они содержат в себе фруктозу – натуральный сахар, который поможет удовлетворить потребность в употреблении сладкого.

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2. Сухофрукты

Сухофрукты также являются очень полезной альтернативой десертам с сахаром, ведь они не только сладкие на вкус, но и содержат в себе большое количество питательных веществ.

3. Мармелад без сахара

Мармелад без сахара всё равно немного сладкий на вкус, ведь для его изготовления используется пюре фруктов. Но в таком виде продукта гораздо меньше калорий и углеводов, поэтому он является хорошим заменителем для обычного мармелада.

4. Натуральная пастила

Такая пастила изготавливается методом высушивания фруктового пюре в сушилке или духовке. Этот продукт является полезным и питательным десертом, он станет хорошей альтернативой, если вы ищете, чем заменить сладкое, если очень хочется. Но нужно следить, чтобы в пастиле, которую вы выбираете, не был добавлен сахар.

5. Мед

Он станет хорошим заменителем сахара в случае, если для вас важно потреблять меньше калорий. Дело в том, что мед намного слаще сахара, поэтому вы просто не сможете съесть сразу большое его количество, соответственно – сократите количество потребленных калорий, удовлетворив потребность в сладком.

6. Ароматные специи

Некоторые специи, которые мы используем при приготовлении пищи, могут помочь избавиться от сахара. Так, вместо сахара в некоторые блюда и напитки можно класть корицу, ваниль, кардамон или имбирь. Эти специи придадут особый вкус и помогут меньше обращать внимание на то, что блюдо не содержит сахара.

7. Темный шоколад

Да, в черном шоколаде тоже содержится немного сахара, но он не такой сладкий, как молочный шоколад. Поэтому можно употреблять небольшое количество черного горького шоколада, который содержит в своем составе не менее 70 процентов какао.

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