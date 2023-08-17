УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу: что говорит древняя примета

Алёна Воронина
17 августа 2023, 18:41 обновлено 17 августа, 18:41
95
Наши предки верили, что, выбрасывая мусор в неподходящее время, мы можем сами себе серьезно навредить.
Путешествие, дорога, мусор
Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сколько раз каждого из нас поглощало искушение вынести мусор, когда мы выходили из дома, отправляясь куда-то в путь? Мол, поскольку мы куда-то едем, то зачем всё время нашего отсутствия полный мусорный пакет будет оставаться дома. Но наши предки считали, что так делать нельзя, и это нашло свое отражение в древней примете, дошедшей до них времен. Однако в современности не все знают, почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу и какими последствиями это может обернуться.

Многие слышали, например, о том, что нельзя выносить мусор после захода солнца – это еще одна давняя примета. Но не всем известно, можно ли выносить мусор перед дорогой.

Какие же последствия могут быть, согласно приметам? Наши предки верили, что человек, который выбросил мусор прямо перед тем, как отправиться в путь, рискует не вернуться из поездки домой. Также следствием этих действий может быть то, что поездка будет неприятной.

видео дня

Так когда лучше выносить мусор? Приметы говорят, что, отправляясь в путь, лучше вынести мусор за сутки до отъезда.

Однако стоит отметить, что сегодня эта примета уже не столь распространена, и знают ее и придерживаются ее лишь единицы. Но верить в такое предостережение или нет – решать только вам.

Вот тут у многих может возникнуть вопрос, а можно ли выносить мусор по дороге на работу? Ведь это не длительная поездка или путешествие, то могут ли такие действия каким-то образом навредить? Раньше верили в то, что перед работой как раз можно выбрасывать мусор – это хорошая примета, обещающая благополучие.

Вас также может заинтересовать:

мусор приметы интересные новости
Реклама

Главное за день

У России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg

У России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg

18:36 Украина
Кремлю осталось отдать приказ: РФ готова подорвать Курскую АЭС - ГУР

Кремлю осталось отдать приказ: РФ готова подорвать Курскую АЭС - ГУР

18:35 Мир
Воевать будет до 2025-го: РФ наращивает выпуск "Шахедов" для экономии ракет - WP

Воевать будет до 2025-го: РФ наращивает выпуск "Шахедов" для экономии ракет - WP

17:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:33

На конкурсе Мисс Украина-Вселенная выбрали победительницу: кто представит страну

19:14

Супруги придумали уникальную фамилию для своих детей и изрядно удивили всех

19:10

Ударное утро: о чём говорит уничтоженные вертолеты Ка-52 РФмнение

18:41

Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу: что говорит древняя примета

18:36

У России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg

Украину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – МусиенкоУкраину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – Мусиенко
18:35

Кремлю осталось отдать приказ: РФ готова подорвать Курскую АЭС - ГУР

17:34

Незаконная застройка в стране имеет своих конкретных "героев" - нардеп Шуляк

17:29

Повышения стоимости проезда в общественном транспорте Киева до завершения военного положения не будет - КГГА

17:28

Воевать будет до 2025-го: РФ наращивает выпуск "Шахедов" для экономии ракет - WP

Реклама
17:05

В Крыму будет настоящий ад, Москва сдаст полуостров - КоваленкоВидео

16:50

1+1 начал съемки детективной мелодрамы "Круг обмана" со звездными актерами

16:43

Не ложатся на бок и спят отдельно от жен: японские секреты сна удивляют наповал

16:18

Неловко получилось: подруга Мадонны случайно засветила лицо певицы без фотошопа

16:09

Зеленский уволил всех областных военкомов - указ

15:35

Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера БалабухЭксклюзив

15:32

Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

15:23

Германия "прокачивает" украинское небо: к ВСУ едут мощные средства ПВО

15:12

Что нельзя делать 19 августа, чтобы не оттолкнуть счастье: приметы и запреты

15:08

Влад Яма показался на мексиканском курорте и нарвался на критику

14:59

ВСУ возьмут под огневой контроль "коридор" РФ в Крым: эксперт назвал условие

Реклама
14:49

Кто такой "бровар" и где ошибка в названии города Бровары: Авраменко удивил ответомВидео

14:36

Львовские чиновники погорели на взятках за разрешения на строительство - СМИ

13:59

"Можем потерять территории на длительное время": Мусиенко назвал 3 сценария завершения войныВидео

13:52

В ОП осадили Саркози, оскандалившегося заявлением о "спорных территориях Украины"

13:26

Почему на ближайших аэродромах к Украине спокойно стоят бомбардировщики РФмнение

13:15

Когда немилы хазяйские харчи: рецензия на фильм "Бродяги"Видео

13:08

Аномально высокие температуры: синоптик сказала, какой будет погода осенью 2023

13:01

Затеял грязную игру: муж Бритни Спирс шантажом требует у певицы деньги

12:51

Ответка под Бахмутом: мощным ударом ВСУ уничтожены десятки оккупантов РФ

12:50

Сергей Стерненко. У россиян паника из-за потери УрожайногоВидеоблоги

12:47

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer

12:41

Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой: "Будет зависеть не от количества ракет"

12:06

Мусиенко рассказал, как крылатые ракеты Taurus изменят ситуацию на фронтеВидео

12:00

До конца 2023-го ВСУ выйдут на Азовское побережье, войска РФ в Крыму ждет ад – КоваленкоЭксклюзив

11:52

Бьют десятками ракет: РФ охотится за Storm Shadow и бомбит авиабазы ВСУ — FT

11:37

Киркоров сбежал за границу и сделал заявление про РФ: "Возвращаться не хочу"

11:13

РФ за утро потеряла $32 млн: ВСУ сбили два российских "Аллигатора"

11:10

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

10:52

Украине нужна пауза, есть 4 причины для откладывания контрнаступления на 2024 год – экспертВидео

10:50

Уничтожены или ранены: ВСУ "покрошили" половину элитных войск Путина - эксперт

Реклама
10:44

Ключ на старт и тапка в пол: рецензия на фильм "Гран Туризмо"

10:40

Австрийский инвестор ТРЦ "Respublika Park" рассматривает участие в проектах по восстановлению Украины новости компании

10:28

Новолуние в августе 2023: что каждому знака зодиака принесет Черная ЛунаВидео

09:49

"Скоро будут хорошие новости": Кулеба рассказал, когда Украина получит F-16

09:25

У ВСУ еще один успех: под Урожайным пошли вперед и захватили новые рубежи

09:11

Гороскоп на завтра 18 августа 2023: Овнам никакого кофе, Девам - стресс

08:41

Революция в РФ: эксперт назвал, кто может возглавить бунт против Путина

08:37

Спас жизнь многим и отдал свою: в боях на Херсонщине погиб молодой воин из Ровно

07:59

ВСУ мощно ударили на Юге: "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

07:30

В Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять