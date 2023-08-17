Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу: что говорит древняя примета

Наши предки верили, что, выбрасывая мусор в неподходящее время, мы можем сами себе серьезно навредить.

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Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сколько раз каждого из нас поглощало искушение вынести мусор, когда мы выходили из дома, отправляясь куда-то в путь? Мол, поскольку мы куда-то едем, то зачем всё время нашего отсутствия полный мусорный пакет будет оставаться дома. Но наши предки считали, что так делать нельзя, и это нашло свое отражение в древней примете, дошедшей до них времен. Однако в современности не все знают, почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу и какими последствиями это может обернуться.

Многие слышали, например, о том, что нельзя выносить мусор после захода солнца – это еще одна давняя примета. Но не всем известно, можно ли выносить мусор перед дорогой.

Какие же последствия могут быть, согласно приметам? Наши предки верили, что человек, который выбросил мусор прямо перед тем, как отправиться в путь, рискует не вернуться из поездки домой. Также следствием этих действий может быть то, что поездка будет неприятной.

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Так когда лучше выносить мусор? Приметы говорят, что, отправляясь в путь, лучше вынести мусор за сутки до отъезда.

Однако стоит отметить, что сегодня эта примета уже не столь распространена, и знают ее и придерживаются ее лишь единицы. Но верить в такое предостережение или нет – решать только вам.

Вот тут у многих может возникнуть вопрос, а можно ли выносить мусор по дороге на работу? Ведь это не длительная поездка или путешествие, то могут ли такие действия каким-то образом навредить? Раньше верили в то, что перед работой как раз можно выбрасывать мусор – это хорошая примета, обещающая благополучие.

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