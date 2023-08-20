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Правильно говорить "їхати в авто" или "в авті": Авраменко объяснил популярную ошибку

Алёна Воронина
20 августа 2023, 09:58 обновлено 20 августа, 09:58
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В то же время мы нередко неправильно употребляем слово "пальто", ведь не все знают, можно ли на самом деле его отменять.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, как правильно говорить – "їхати в авто" или "в авті"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто в разговоре со знакомыми можно услышать фразу "їхати в авті". Но правильно ли так говорить? Нередко такая ошибка фигурирует в нашей речи потому, что мы не знаем, как использовать иноязычные слова на -о и можно ли их склонять.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, как правильно говорить – "в авто" или "в авті", "в пальто" или "в пальті".

"Сегодня выясним, склоняются ли иноязычные слова на -о в нашем языке. Ведь слышим, как говорят: "Ми приїхали на авто" и "Ми приїхали на авті", – отметил языковед.

Он подчеркнул, что, согласно нормам действующего правописания, иноязычные существительные, оканчивающиеся на -о, не меняются.

"Не "в авті", а "в авто". Так же не "в кині", а "в кино". Итак, слова "авто", "кіно", "манто", "метро", "піаніно", "кіло" неизменны", – сказал Авраменко.

Однако он рассказал о двух исключениях – слова "пальто" и "сітро".

"Но есть два исключения. Слова "пальто" и "сітро" в нашем языке склоняются. Например, "прийшов у пальті", "затулити пальтами", "накрився пальтом", "облився ситром", "хочете ситра?", – объяснил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "їхати в авто" или "в авті":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко рассказал, кто такой "бровар" и где ошибка в названии города Бровары. Со временем это слово стало забываться, но его использование возродилось благодаря рекламе.

Также ранее Авраменко пояснил, как правильно говорить - "пробка", "затор" или "корок" на дороге. Часто в речи эти слова путают или считают синонимами, хотя это не так.

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