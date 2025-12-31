Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

Виталий Кирсанов
31 декабря 2025, 16:27
62
Ранее Усик обратился в WBC за разрешением добровольно провести защиту титула.
Усик назвал сроки нового поединка
Усик назвал сроки нового поединка / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скриншот

Кратко:

  • Следующий бой Усика пройдет летом 2026 года
  • Команда боксера уже работает над организацией поединка

Следующий бой чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика пройдет летом 2026 года. Он сообщил об этом во время саммита World Sports Summit в Дубае, пишет "Чемпион".

"Моя команда сейчас работает над этим. Мы хотим устроить бой в следующем году, возможно, летом. Думаю, в следующем году у меня будет бой", – сказал он.

видео дня

Ранее Усик обратился в WBC за разрешением добровольно провести защиту титула. В качестве соперника украинский чемпион выбрал Деонтея Уайлдера, отмечает издание.

Напомним, что 20 июля Александр Усик провел свой последний бой. Украинец уже в пятом раунде нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

Новости спорта - главное

Как ранее сообщал Главред, Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Об этом он сообщил в интервью для "ТаТоТаке".

Кроме того, бывший главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский покинул свой пост из-за неудачных результатов команды и сейчас находится в творческом отпуске. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Цыганика, 50-летний специалист рассчитывает на работу в структуре Динамо.

Напомним, что форвард киевского "Динамо" Владислав Бленуце, вероятно, продолжит выступать в украинском чемпионате, несмотря на слухи о возможном трансфере.

Читайте также:

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Усик новости спорта новости бокса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:45Украина
"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28Мир
Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

Последние новости

18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

Реклама
15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

13:13

"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

Реклама
12:54

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

12:41

Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

12:39

"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

12:35

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

12:21

Путин отдал новый приказ по фронту: СМИ узнали, что должна сделать армия РФ

12:14

Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

12:07

Война РФ против Украины в январе пересечет историческую черту: в чем Путин превзойдет Гитлера

11:55

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

11:35

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

11:28

Гороскоп на завтра 1 января: Львам - сюрпризы, Стрельцам - приятная встреча

11:26

69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка

11:18

Обращаться к гадалкам — тяжкий грех: священник объяснил, чем это чреватоВидео

11:12

Россиянам утерли нос: над городом в Донецкой области подняли украинский флаг

11:05

Никакой плесени и налета: "ленивый" способ делает душ идеально чистым за минутуВидео

11:03

Праздничная классика СССР: как выглядел новогодний стол практически в каждой семье

10:25

Европа настроена скептически: о чем предупреждали Зеленского перед встречей с Трампом

10:13

Слава Каминская показала подросшую дочь: как она выглядит

10:07

Новый год без переедания: эксперт назвала правила, которые спасут от набора веса

10:02

Лунный календарь стрижек на январь 2026

09:56

"Атака" как повод: РФ возобновила ультиматумы и заявления о капитуляции Украины - ISW

Реклама
09:50

С пивом и на песке: Кейт и Уильям поделились ранее не опубликованными фото

09:28

РФ не может погрузить в блэкаут Украину, но существует другая угроза - эксперт

09:09

Гороскоп Таро на завтра 1 января: Козерогам - скачок карьеры, Весам - достижения

08:54

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

08:46

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

08:40

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

08:27

Дочь Джессики Альбы будет учиться в одном из лучших университетов мира

08:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 декабря (обновляется)

08:10

Критично для врага на фронте: партизаны устроили диверсию на территории РФ

08:10

РФ срочно засекретила местонахождение и передвижения Путинамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять