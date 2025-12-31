"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

Кратко:
- Следующий бой Усика пройдет летом 2026 года
- Команда боксера уже работает над организацией поединка
Следующий бой чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика пройдет летом 2026 года. Он сообщил об этом во время саммита World Sports Summit в Дубае, пишет "Чемпион".
"Моя команда сейчас работает над этим. Мы хотим устроить бой в следующем году, возможно, летом. Думаю, в следующем году у меня будет бой", – сказал он.видео дня
Ранее Усик обратился в WBC за разрешением добровольно провести защиту титула. В качестве соперника украинский чемпион выбрал Деонтея Уайлдера, отмечает издание.
Напомним, что 20 июля Александр Усик провел свой последний бой. Украинец уже в пятом раунде нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Новости спорта - главное
Как ранее сообщал Главред, Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Об этом он сообщил в интервью для "ТаТоТаке".
Кроме того, бывший главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский покинул свой пост из-за неудачных результатов команды и сейчас находится в творческом отпуске. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Цыганика, 50-летний специалист рассчитывает на работу в структуре Динамо.
Напомним, что форвард киевского "Динамо" Владислав Бленуце, вероятно, продолжит выступать в украинском чемпионате, несмотря на слухи о возможном трансфере.
Читайте также:
- "Пожалуйста": Екатерина Усик пострадала
- Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок
- Боксер-Минни Маус: Усик умилил танцем на утреннике 1,5-летней дочери
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред