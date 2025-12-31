"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

Ранее Усик обратился в WBC за разрешением добровольно провести защиту титула.

Усик назвал сроки нового поединка / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скриншот

Кратко:

Следующий бой Усика пройдет летом 2026 года

Команда боксера уже работает над организацией поединка

Следующий бой чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика пройдет летом 2026 года. Он сообщил об этом во время саммита World Sports Summit в Дубае, пишет "Чемпион".

"Моя команда сейчас работает над этим. Мы хотим устроить бой в следующем году, возможно, летом. Думаю, в следующем году у меня будет бой", – сказал он. видео дня

Ранее Усик обратился в WBC за разрешением добровольно провести защиту титула. В качестве соперника украинский чемпион выбрал Деонтея Уайлдера, отмечает издание.

Напомним, что 20 июля Александр Усик провел свой последний бой. Украинец уже в пятом раунде нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Александр Усик / инфографика: Главред

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

