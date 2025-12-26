Укр
Читать на украинском
"Черноморец" досрочно разорвал контракт с главным тренером – детали

Виталий Кирсанов
26 декабря 2025, 19:55
Летом Александр Кучер отказался от предложений из клубов УПЛ из-за рубежа.
Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца"
Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца" / коллаж: Главред, фото: "Черноморец"

Кратко:

  • Контракт Кучера с одесским клубом был рассчитан еще на год
  • Судиться с "Черноморцем" Кучер не хочет

Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Об этом он сообщил в интервью для "ТаТоТаке".

"Примерно пять дней назад мне позвонил президент клуба Александр Грановский: "Так и так ... Сложилась определенная ситуация, спонсоры хотят пригласить нового тренера". Было ли это неожиданностью? Нет, уже по ходу сезона я чувствовал: что-то такое возможно. Когда руководство пробует влиять на тренерские моменты, это означает - есть кто-то, кто шепчет на ушко", - сказал Кучер.

Он добавил, что его контракт с одесским клубом рассчитан еще на год. А летом коуч отказался от предложений из клубов УПЛ из-за рубежа.

"Считаю, что согласился на максимально лояльные для клуба условия. Определили сроки расчета. Судиться с "Черноморцем" - это последнее, чего мне бы хотелось", - добавил Кучер.

Специалист также отметил, что "Черноморец" имеет долги перед футболистами, и это влияет на ситуацию в команде.

"Я проходил похожую ситуацию в Днепре-1, но там уровень зарплат позволял футболистам выдерживать 3-4 месяца задержки. В "Черноморце" это не те средства, на которые игрок может прокормить семью в течение долгого времени: еда, дети, школа, садик… Чтобы знать, что у тебя надежный тыл и думать исключительно о футболе - нужна регулярность", - сказал он.

Напомним, Кучер возглавил "Черноморец" в марте этого года. Одесситы вылетели из УПЛ по итогам прошлого сезона, а в Первой лиге занимают третье место после 18 туров.

ФК "Черноморец"

Футбольный клуб "Черноморец" - украинский футбольный клуб из города Одесса, официальной датой основания которого считается 1936 год, что делает его старейшим профессиональным футбольным клубом города.

После распада Советского Союза в 1991 году "Черноморец" оказался в первом дивизионе украинского чемпионата. Именно конец 1980-х - первая половина 1990-х считается расцветом команды. Именно в те времена клуб получил наибольшее количество своих серьезных призов.

Домашние матчи клуб проводит на Центральном стадионе "Черноморец", вместимость которого составляет более 34 тысяч зрительских мест.

"Аннушку": Оля Цибульская заговорила о своей второй беременности

11:29

Сарделька в чешуе: Захарову высмеяли за располневшую фигуру

11:20

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

