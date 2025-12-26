"Черноморец" досрочно разорвал контракт с главным тренером – детали

Летом Александр Кучер отказался от предложений из клубов УПЛ из-за рубежа.

Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца" / коллаж: Главред, фото: "Черноморец"

Контракт Кучера с одесским клубом был рассчитан еще на год

Судиться с "Черноморцем" Кучер не хочет

Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Об этом он сообщил в интервью для "ТаТоТаке".

"Примерно пять дней назад мне позвонил президент клуба Александр Грановский: "Так и так ... Сложилась определенная ситуация, спонсоры хотят пригласить нового тренера". Было ли это неожиданностью? Нет, уже по ходу сезона я чувствовал: что-то такое возможно. Когда руководство пробует влиять на тренерские моменты, это означает - есть кто-то, кто шепчет на ушко", - сказал Кучер. видео дня

Он добавил, что его контракт с одесским клубом рассчитан еще на год. А летом коуч отказался от предложений из клубов УПЛ из-за рубежа.

"Считаю, что согласился на максимально лояльные для клуба условия. Определили сроки расчета. Судиться с "Черноморцем" - это последнее, чего мне бы хотелось", - добавил Кучер.

Специалист также отметил, что "Черноморец" имеет долги перед футболистами, и это влияет на ситуацию в команде.

"Я проходил похожую ситуацию в Днепре-1, но там уровень зарплат позволял футболистам выдерживать 3-4 месяца задержки. В "Черноморце" это не те средства, на которые игрок может прокормить семью в течение долгого времени: еда, дети, школа, садик… Чтобы знать, что у тебя надежный тыл и думать исключительно о футболе - нужна регулярность", - сказал он.

Напомним, Кучер возглавил "Черноморец" в марте этого года. Одесситы вылетели из УПЛ по итогам прошлого сезона, а в Первой лиге занимают третье место после 18 туров.

