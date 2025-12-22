Шапаренко привлек внимание Европы: назван клуб и сумма возможного трансфера

Опыт выступлений в еврокубках и сборной Украины сделал украинского полузащитника идеальным кандидатом для турецкого клуба.

https://glavred.info/sport/shaparenko-privlek-vnimanie-evropy-nazvan-klub-i-summa-vozmozhnogo-transfera-10726301.html Ссылка скопирована

Николай Шапаренко может перейти в Бешикташ / Колаж: Главред, фото: instagram.com/nikolay.shaparenko

Кратко:

Шапаренко может перейти в Бешикташ этой зимой

Турецкий клуб готов предложить 8 млн евро

Контракт игрока завершается через несколько месяцев

В январе открывается трансферное окно, и несколько игроков национальной сборной Украины могут стать объектом интереса европейских клубов. Одним из таких является Николай Шапаренко, который уже давно на радарах зарубежных скаутов и этой зимой может перейти за границу, сообщает Rabona.

Интерес Бешикташа

Известный турецкий журналист Фират Гунаер отмечает:

видео дня

"Украинец может продолжить карьеру в Бешикташе. Стамбульский клуб заинтересован в трансфере 27-летнего футболиста, которого хочет подписать уже длительное время".

По данным инсайдера, руководство "орлов" неоднократно пыталось оформить переход Шапаренко в предыдущих трансферных окнах, но высокий ценник от Динамо и ожидания игрока на предложения из топ-5 европейских лиг мешали сделке. Сейчас агенты футболиста сами предложили его услуги турецкому клубу.

Роль игрока в команде

Фират Гунаер добавляет:

"Для Бешикташа Николай является идеальным кандидатом на роль креативного игрока в центре поля. Опыт выступлений в еврокубках и сборной Украины может стать очень полезным команде".

Позиция Динамо

При этом позиция Динамо остается неизменной: клуб готов отпустить лидера лишь за достойную финансовую компенсацию. Контракт Шапаренко завершается через несколько месяцев, поэтому это может быть последний шанс для Динамо получить рыночную цену за игрока.

Финансовое предложение

По информации издания Star, Бешикташ готов предложить 8 миллионов евро, и ожидается, что эта сумма устроит киевский клуб.

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 18 декабря, состоялись последние матчи основного этапа Лиги конференций сезона 2025-2026 с участием украинских команд - киевского Динамо и донецкого Шахтера, сообщает 24 канал.

Кроме того, журналист Владимир Зверов рассказал о ключевых изменениях, которые ожидают "Динамо" после назначения нового главного тренера Игоря Костюка.

Напомним, что форвард киевского "Динамо" Владислав Бленуце, вероятно, продолжит выступать в украинском чемпионате, несмотря на слухи о возможном трансфере, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред