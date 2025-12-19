Топ-8 для "Шахтера" и прощальный аккорд киевлян: итоги матчей украинских команд

Украинские клубы завершили основной этап турнира со смешанными результатами и шансами.

Коротко:

Динамо победило Ноа 2:0, Шахтер сыграл 0:0 с Риекой

Матчи завершили основной этап Лиги конференций сезона 2025-2026

Шахтер прошел в плей-офф, Динамо шансы на выход потеряло

В четверг, 18 декабря, состоялись последние матчи основного этапа Лиги конференций сезона 2025-2026 с участием украинских команд - киевского Динамо и донецкого Шахтера, сообщает 24 канал.

Динамо Киев обыгрывает Ноа

Для киевлян эта игра была формальностью, поскольку команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В матче команды примерно одинаково владели мячом, с небольшим преимуществом армянского клуба, однако более точными оказались киевляне.

Первый гол забил Владислав Кабаев на 27-й минуте, а после перерыва преимущество команды удвоил 19-летний Матвей Пономаренко, который отметился дебютным голом в еврокубках. В итоге Динамо одержало победу со счетом 2:0.

Шахтер Донецк - ничья с Риекой и плей-офф гарантирован

Шахтер встречался с хорватской Риекой. Дончане контролировали мяч и пытались забить, однако хорватская команда по большей части играла от обороны. В итоге игра завершилась безголевой ничьей - 0:0.

Несмотря на это, "горняки" гарантировали себе выход в топ-8 турнирной таблицы и плей-офф Лиги конференций.

