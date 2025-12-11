Спортсмены из РФ и Беларуси снова будут соревноваться под нацфлагами - решение МОК

Юноши и девушки из РФ и Беларуси смогут использовать национальные флаги, гимны и форму, если их национальные федерации имеют надлежащий статус.

Спортсмены из РФ и Беларуси снова будут соревноваться под нацфлагами / коллаж: Главред, фото: Википедия, olympics.com

Юноши и девушки из РФ и Беларуси смогут использовать нацфлаги на соревнованиях

Нейтральный статус для взрослых спортсменов останется

Международный олимпийский комитет разрешил юным спортсменам из России и Беларуси выступать под национальными флагами, рекомендации будут действовать и на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре. Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета.

Согласно официальному сообщению на сайте МОК, на встрече в Лозанне было принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов юношеских возрастных категорий к международным турнирам под собственным флагом.

Юноши и девушки из РФ и Беларуси смогут использовать национальные флаги, гимны и форму, если их национальные федерации имеют надлежащий статус.

Эти принципы будут применяться, в частности, на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

Определение "юношеских соревнований" и применение рекомендаций остается в компетенции каждой международной федерации, которым поручено вернуться к обсуждениям в своих организациях.

Также на Саммите в Лозанне было принято решение, снимающее ограничения на проведение международных спортивных мероприятий на территории Беларуси.

"Международным федерациям следует продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не касается Беларуси", - говорится в заявлении МОК.

Таким образом, проведение международных соревнований в России остается под запретом, тогда как для Беларуси он отменен.

В то же время, рекомендации МОК, касающиеся взрослых спортсменов, остаются неизменными. Российские и белорусские атлеты взрослых категорий по-прежнему допускаются к международным соревнованиям исключительно в "нейтральном статусе", а участие в командных дисциплинах для них запрещено.

Санкции, примененные против правительств России и Беларуси, также остаются в силе. Это означает, что чиновники обеих стран не могут быть аккредитованы или приглашены на международные спортивные события.

Отмечается, что некоторые международные федерации уже ослабили ограничения для юных спортсменов. Например, накануне Международная федерация дзюдо (IJF) и Международная федерация самбо (FIAS) позволили российским и белорусским атлетам выступать под национальными флагами.

