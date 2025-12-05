Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу: Украина получила соперников

Украина узнала потенциальных соперников на Чемпионате мира-2026.

https://glavred.info/sport/rezultaty-zherebevki-chm-2026-po-futbolu-ukraina-poluchila-sopernikov-10721726.html Ссылка скопирована

Украина узнала потенциальных соперников на Чемпионате мира-2026 / коллаж: Главред, фото: fifa.com

Вы узнаете:

Результаты жеребьевки финальной части ЧМ-2026 по футболу

С кем где и когда сыграет Украина

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне в Центре исполнительного искусства имени Джона Кеннеди состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 по футболу. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Своих соперников узнали 42 сборные, которые уже забронировали себе участие в турнире, а также два возможных триумфатора межконтинентального плей-офф и четыре потенциальных победителя стыковых матчей европейской квалификации.

видео дня

Команды были распределены по четырем корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА на ноябрь 2025 года. Они сформировали 12 групп по четыре команды.

На турнире может сыграть и сборная Украины, если пройдет плей-офф европейской квалификации.

Результаты жеребьевки финальной части ЧМ-2026 по футболу:

Группа А: Мексика, Южная Африка, Южная Корея, европейский плей-офф – путь D (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия).

Группа B: Канада, Катар, Швейцария, европейский плей-офф – путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина).

Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, европейский плей-офф – путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово).

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, европейский плей-офф – путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания).

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, межконтинентальные стыковые матчи – путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия, межконтинентальные стыковые матчи – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026

Для того, чтобы принять участие в финальном турнире ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора наша команда 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.

Победитель этого поединка в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Сборная Украины будет номинальным хозяином полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории на турнире сыграют сразу 48 сборных.

Мундиаль продлится 39 дней, за которые будут сыграны 104 поединка, что также станет рекордом. Матчем-открытием турнира станет противостояние Мексики и ЮАР.

Игры пройдут в 16 городах. В США матчи состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Мексика представлена Гвадалахарой, Мехико и Монтерреем, а Канада – Торонто и Ванкувером.

Футбол - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, экс-футболист киевского "Динамо" и сборной бывшего СССР Иван Яремчук полтора месяца провел под арестом в Польше из-за инцидента, произошедшего в пражском казино.

После поражения от кипрской "Омонии" 27 ноября в Лиге конференций клуб объявил о завершении сотрудничества с Александром Шовковским. Выполнение функций главного тренера перешло к Игорю Костюку, который уже провел первую тренировку и представил свой новый тренерский штаб, сообщила пресс-служба "Динамо".

Тем временем донецкий "Шахтер" остается среди ключевых претендентов на выход в основную стадию Лиги чемпионов 2026/27 без квалификационных раундов - такую возможность клуб получает благодаря высокому клубному рейтингу, который может стать определяющим в случае перераспределения мест в турнире.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред