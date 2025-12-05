Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу: Украина получила соперников

Вы узнаете:
- Результаты жеребьевки финальной части ЧМ-2026 по футболу
- С кем где и когда сыграет Украина
В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне в Центре исполнительного искусства имени Джона Кеннеди состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 по футболу. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Своих соперников узнали 42 сборные, которые уже забронировали себе участие в турнире, а также два возможных триумфатора межконтинентального плей-офф и четыре потенциальных победителя стыковых матчей европейской квалификации.
Команды были распределены по четырем корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА на ноябрь 2025 года. Они сформировали 12 групп по четыре команды.
На турнире может сыграть и сборная Украины, если пройдет плей-офф европейской квалификации.
Результаты жеребьевки финальной части ЧМ-2026 по футболу:
Группа А: Мексика, Южная Африка, Южная Корея, европейский плей-офф – путь D (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия).
Группа B: Канада, Катар, Швейцария, европейский плей-офф – путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина).
Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
Группа D: США, Парагвай, Австралия, европейский плей-офф – путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово).
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, европейский плей-офф – путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания).
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, межконтинентальные стыковые матчи – путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия, межконтинентальные стыковые матчи – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Сборная Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026
Для того, чтобы принять участие в финальном турнире ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора наша команда 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.
Победитель этого поединка в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.
Сборная Украины будет номинальным хозяином полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.
Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории на турнире сыграют сразу 48 сборных.
Мундиаль продлится 39 дней, за которые будут сыграны 104 поединка, что также станет рекордом. Матчем-открытием турнира станет противостояние Мексики и ЮАР.
Игры пройдут в 16 городах. В США матчи состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Мексика представлена Гвадалахарой, Мехико и Монтерреем, а Канада – Торонто и Ванкувером.
