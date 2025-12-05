Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардеп

Юрий Берендий
5 декабря 2025, 16:34обновлено 5 декабря, 17:05
557
В Киеве разоблачили схему с участием действующего народного депутата, которая вместе организовала передачу взятки за внесение в санкционный список СНБО.
Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардеп
СБУ разоблачила преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины / Коллаж: Главред, фото: СБУ, НАБУ

О чем говорится в материале:

  • Правоохранители разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп
  • Речь идет о схеме "покупки" санкций СНБОУ против компании-конкурента
  • Никто из членов СНБОУ не согласился взять взятку

СБУ, НАБУ и САП сообщили о разоблачении в Киеве преступной группировки, в которую входила действующий народный депутат. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ

По данным следствия, она вместе с помощниками и посредниками организовала передачу взятки в размере 250 тысяч долларов за введение санкций СНБО против компании-конкурента.

видео дня

Расследование установило, что к схеме были привлечены помощник депутата и несколько посредников, один из которых должен был получить неправомерную выгоду. Во время переговоров стороны договорились поделить сумму на два этапа.

  • СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США
    СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США
    СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США
    СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США
    СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США
    СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США
    СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США
    СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США
    СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов США Фото: СБУ, НАБУ

"Для собственной перестраховки и гарантированного взыскания всей суммы неправомерной выгоды представителю компании указали написать расписку о якобы заимствовании средств. Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки на сумму 125 тыс. долларов США прямо в центре Киева. После получения транша "клиенту" сообщили, что эту часть якобы передадут должностным лицам СНБО. Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время обысков по адресам работы и проживания фигурантов обнаружили доказательства их незаконной деятельности. На основе собранных материалов участникам группы уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Смотрите видео СБУ о разоблачении преступной группы:

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардеп
/ Фото: скриншот

Коррупционные скандалы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, НАБУ и САП совместно разоблачили преступную группу, которую, по данным следствия, возглавляет народный депутат Украины. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба антикоррупционного бюро.

Также недавно сообщалось, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводили обыски уже у экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

До этого, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят масштабную операцию, направленную на разоблачение коррупционных схем в энергетическом секторе.

Другие новости:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ нардеп НАБУ Коррупция
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
График отключения на 6 декабря: сколько часов украинцы будут сидеть без света

График отключения на 6 декабря: сколько часов украинцы будут сидеть без света

17:43Украина
Дефицит мужчин достиг пика: женщины придумали оригинальный выход

Дефицит мужчин достиг пика: женщины придумали оригинальный выход

17:34Мир
Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:42Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет

Последние новости

17:59

Изменила ход истории: как строптивая жена Дорошенко помешала объединению Украины

17:43

График отключения на 6 декабря: сколько часов украинцы будут сидеть без света

17:34

Дефицит мужчин достиг пика: женщины придумали оригинальный выход

17:25

Можно ли пить воду из крана: украинцам рассказали, откуда она поступает

16:55

Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max: какая цена сделки

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 декабря: Близнецам ценный подарок, Ракам - ждать

16:49

Бывшая фаворитка Цимбалюка назвала финалисток "Холостяка" — детали

16:42

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:39

Как легко отмыть внутреннее стекло духовки: эффективное домашнее средство

Реклама
16:34

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардепФотоВидео

16:22

Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "предательстве США"

15:53

РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

15:53

США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО – Reuters

15:44

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

15:44

"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

15:37

Самая высокая цена за последние 8 лет: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:37

Россия перебрасывает морскую пехоту на важное направление - Андрющенко

15:24

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

15:23

Больная раком Симоньян появилась без своих волос на публике

15:03

6 декабря - день памяти святого Николая: все об этом празднике

Реклама
14:50

Нестандартно, но очень атмосферно: как украсить окна к Новому году

14:50

Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

14:42

"Гастарбайтерша на болотах": отфотошопленная Лорак стала посмешищем

14:37

Звезда "Секса в большом городе" вышла замуж

14:24

Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работаютВидео

13:59

Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

13:53

Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

13:36

Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

13:32

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

13:12

Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

13:07

"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

12:54

Беглец Яма показал, как шикует в США: "Обычный четверг"

12:51

Коррозия их просто "съест": какие марки автомобилей лучше обходить стороной

12:50

Молчун Игорь Николаев раскрыл правду о предательнице Наташе Королевой

12:35

США призвали страны ЕС блокировать финансовую помощь Украине - детали от Bloomberg

12:24

Литий, уголь и прорыв на Днепр: что делает Покровск целью №1 для Кремля

12:04

"Университеты" Михаила Поплавского": состоялась презентация книгиВидео актуально

12:03

Не просто так приносит детям подарки: кем на самом деле был Святой НиколайВидео

11:50

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

11:43

Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировалаВидео

Реклама
11:40

В России заявили о новой встрече Трампа с Путиным - что известно

11:34

Поздравления с Новым годом в прозе: что написать, чтобы тронуть до слёз друзей и коллег

11:03

Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

11:02

"Новый Бахмут": раскрыто, чем обернется для России окпупация Покровска

10:56

Графики не действуют, в Украине начали аварийно выключать свет

10:30

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

10:25

Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

10:20

"Любовь может угаснуть": Анита Луценко в слезах сделала признание

10:20

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:49

Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять