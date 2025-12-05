Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардеп

О чем говорится в материале:
- Правоохранители разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп
- Речь идет о схеме "покупки" санкций СНБОУ против компании-конкурента
- Никто из членов СНБОУ не согласился взять взятку
СБУ, НАБУ и САП сообщили о разоблачении в Киеве преступной группировки, в которую входила действующий народный депутат. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ
По данным следствия, она вместе с помощниками и посредниками организовала передачу взятки в размере 250 тысяч долларов за введение санкций СНБО против компании-конкурента.
Расследование установило, что к схеме были привлечены помощник депутата и несколько посредников, один из которых должен был получить неправомерную выгоду. Во время переговоров стороны договорились поделить сумму на два этапа.
"Для собственной перестраховки и гарантированного взыскания всей суммы неправомерной выгоды представителю компании указали написать расписку о якобы заимствовании средств. Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки на сумму 125 тыс. долларов США прямо в центре Киева. После получения транша "клиенту" сообщили, что эту часть якобы передадут должностным лицам СНБО. Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что во время обысков по адресам работы и проживания фигурантов обнаружили доказательства их незаконной деятельности. На основе собранных материалов участникам группы уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Смотрите видео СБУ о разоблачении преступной группы:
Коррупционные скандалы в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, НАБУ и САП совместно разоблачили преступную группу, которую, по данным следствия, возглавляет народный депутат Украины. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба антикоррупционного бюро.
Также недавно сообщалось, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводили обыски уже у экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
До этого, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят масштабную операцию, направленную на разоблачение коррупционных схем в энергетическом секторе.
- Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "предательстве США"
- Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
