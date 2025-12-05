Укр
Литий, уголь и прорыв на Днепр: что делает Покровск целью №1 для Кремля

Анна Ярославская
5 декабря 2025, 12:24
Если российские войска вырвутся на оперативное пространство, ВСУ будет сложно сдержать оккупантов.
Покровск
Покровск важен и для Украины, и для РФ

Вы узнаете:

  • Чем важен Покровск для россиян
  • Какие возможности дальнейшего продвижения перед оккупантами откроет захват города
  • Чем опасна потеря Покровска для Украины

Город Покровск в Донецкой области – это большой логистический хаб, который важен и для Украины, и для оккупантов.

Как рассказал военно-политический аналитик, сооснователь общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев, Покровск и Донбасс в целом имеют значение для РФ не только с военной и политической точек зрения, а прежде всего с экономической.

"Россиянам нужны тамошние месторождения коксующегося угля и крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов. В частности, литий – в районе н.п. Шевченко, коксующийся уголь – вблизи населенного пункта Котлино. К сожалению, эти территории мы уже потеряли", - сказал Снегирев интервью Главреду.

С военной точки зрения, Покровск привлекателен для России перспективой выхода на административные границы Днепропетровской области.

"Там дальше плоская равнина, и сдержать россиян нам будет достаточно сложно. Мы держим ситуацию под контролем уже четыре года именно благодаря тому, что Луганская и Донецкая области – это агломерация больших и малых городов с плотной городской застройкой и промышленной зоной", - объяснил эксперт.

"Если российские войска вырвутся на оперативное пространство, нам будет сложно удержать их, как свидетельствуют события в Запорожской области. Поэтому и мы, и россияне понимаем значение Покровска и Славянско-Краматорской агломерации", - резюмировал Снегирев.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске

Ситуация в Покровске - послдение новости

Как писал Главред, 3 декабря политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук заявил, что сейчас наибольшее количество боестолкновений на фронте приходится на город Покровск, где ситуация является особенно сложной и угрожающей. Доставка необходимого обеспечения в Мирноград затруднена, что делает логистику чрезвычайно проблематичной. Сам Покровск превратился в большую "серую" зону, где продолжаются поисково-штурмовые операции и очистка городских кварталов от противника.

Заявления российских пропагандистов о якобы полном контроле оккупантов над Покровском не соответствуют действительности. Об этом 2 декабря сообщил военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Украинским войскам пока не хватает оперативных резервов для восстановления контроля над Покровском. Кроме того, враг собрал на Покровском направлении военную группировку численностью около 150 тысяч военных.

Оккупация российскими войсками Покровск в Донецкой области станет для врага "пирровой победой", учитывая значительные потери среди личного состава оккупационных войск, считает военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Куда пойдут россияне после Покровска: мнение эксперта

В случае возможного захвата российскими оккупантами Покровска, то в опасности окажутся пять украинских городов. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

По его прогнозу, после Покровска захватчики двинутся на Доброполье, а затем на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск.

"Эти города будут следующими после Покровска. Это будет делаться для того, чтобы с запада отрезать поставки Славянско-Краматорской агломерации", - считает Свитан.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

