Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2025, 00:23
2718
Российские оккупанты запустили ударные дроны со многих направлений.
'Табуны' Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом
РФ атаковала Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная тяжелая механизированная бригада, скриншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • РФ запустила ударные дроны для атаки Украины
  • "Шахеды" уже долетели до Киева, гремят первые взрывы

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога. "Шахеды" уже даже долетели до Киева.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до окончания воздушной тревоги", - пишет КГВА.

видео дня

Воздушные силы ВСУ также подтвердили, что в сторону Киева с северо-востока летят ударные дроны.

атака шахедов
РФ атаковала Украину "Шахедами" / фото: скриншот

В самом Киеве уже слышно работу ПВО.

Мониторинговые каналы предупреждали о том, что россияне могут нанести по Украине массированные удары. Киев также находится под угрозой. Мониторы призывают украинцев реагировать на угрозу баллистических ударов с северного, северо-восточного и других направлений.

"Существует количественная угроза вылетов МиГ-31К. Рекомендую охотно реагировать на возможные угрозы в связи с вылетами МиГ-31К!" - говорится в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Сейчас в акваторию Черного моря были выведены два подводных ракетоносителя. Максимальный общий залп может составлять 12 крылатых ракет.

"В случае осуществления массированного налета, враг может попытаться осуществить атаки на области востока, центра. Не исключены и другие области других частей страны. Угрозы включительно для Киева и агломерации (как правого так и левого берега) + прошлого Киево-Святошинского района, Белой Церкви", - говорится в сообщении.

Массированная атака РФ - последние новости

Как писал Главред, Россия атаковала Украину дронами с позднего вечера 28 ноября. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога раздавалась по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.

В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.

В жилых домах правого берега Киева из-за атаки снижено давление воды в системах водоснабжения. Кроме этого, в результате вражеской атаки без света остался Фастов.

Читайте также:

Что известно о МиГ-31

Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине вторжение России атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

01:56Фронт
"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

00:23Война
В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

00:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Последние новости

01:19

Мама на спорте: Леся Никитюк занялась опасным хобби

00:56

Как спасти елку от осыпания и продлить аромат праздника: действенные советы

00:23

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

00:15

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

04 декабря, четверг
23:50

Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
22:53

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

22:16

Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали

21:54

Федерация отреагировала резко: что грозит Лыскун после перехода в Россию

21:49

Испания построила аэропорт-призрак: почему он не увидел ни одного рейса

Реклама
21:39

16-летнего сына популярного российского актера парализовало

21:33

В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

21:16

Должны знать все водители: с какими номерными знаками нельзя ехать за границу

21:07

Множество стран объявили бойкот "Евровидению" - причина

20:52

Не все горшки подходят: эксперт рассказала, куда не стоит сажать орхидеиВидео

20:31

Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенскиВидео

20:20

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Близнецам - испытание, Водолеям - сюрприз

20:05

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

20:05

Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

20:02

Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

19:53

Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

Реклама
19:52

Водителям грозит штраф до 7500 грн: при чем здесь окна

19:36

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:33

Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

19:27

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:22

Риски курсового хаоса в Украине: банкир назвал стоимость доллара с 8 декабря

19:10

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

19:00

Следующие цели Путина после Покровска: за какие города вскоре возьмется Россиямнение

18:28

Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте

18:28

Никогда не будет здоров: актриса "Доярки из Хацапетовки" спасает сына

18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

17:51

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

17:44

В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр, когда врачи принимали роды

17:40

Шарф, который украсит любой образ: дизайнер назвал модную новинку зимыВидео

17:31

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

17:26

Холод не пройдет: как самостоятельно утеплить металлопластиковые окна

17:16

Деда Мороза срисовали из чудовища: настоящая история символа Нового годаВидео

16:37

"Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами

16:33

Председательство Кипра в ЕС: Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины

16:26

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

Реклама
16:12

Авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину: названы вероятные сроки

16:10

Мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото

16:05

Болезненный удар по армии РФ: бойцы ГУР уничтожили важный истребитель врага

16:04

"Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"

15:53

"Врач мне запретил": Сумская озвучила диагноз, который изменил ее жизнь

15:46

"США могут предать Украину": Spiegel опубликовал разговор лидеров ЕС с Зеленским

15:40

Как не испортить посуду: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть в посудомойке

15:32

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

15:25

10-летняя представительница Украины на Детском Евровидении-2025 сделала серьезное заявлениеВидео

15:19

Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует селоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять