'Табуны' Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

Российские оккупанты запустили ударные дроны со многих направлений.

РФ атаковала Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная тяжелая механизированная бригада, скриншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ запустила ударные дроны для атаки Украины

"Шахеды" уже долетели до Киева, гремят первые взрывы

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога. "Шахеды" уже даже долетели до Киева.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до окончания воздушной тревоги", - пишет КГВА.

Воздушные силы ВСУ также подтвердили, что в сторону Киева с северо-востока летят ударные дроны.

РФ атаковала Украину "Шахедами" / фото: скриншот

В самом Киеве уже слышно работу ПВО.

Мониторинговые каналы предупреждали о том, что россияне могут нанести по Украине массированные удары. Киев также находится под угрозой. Мониторы призывают украинцев реагировать на угрозу баллистических ударов с северного, северо-восточного и других направлений.

"Существует количественная угроза вылетов МиГ-31К. Рекомендую охотно реагировать на возможные угрозы в связи с вылетами МиГ-31К!" - говорится в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Сейчас в акваторию Черного моря были выведены два подводных ракетоносителя. Максимальный общий залп может составлять 12 крылатых ракет.

"В случае осуществления массированного налета, враг может попытаться осуществить атаки на области востока, центра. Не исключены и другие области других частей страны. Угрозы включительно для Киева и агломерации (как правого так и левого берега) + прошлого Киево-Святошинского района, Белой Церкви", - говорится в сообщении.

Массированная атака РФ - последние новости

Как писал Главред, Россия атаковала Украину дронами с позднего вечера 28 ноября. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога раздавалась по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.

В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.

В жилых домах правого берега Киева из-за атаки снижено давление воды в системах водоснабжения. Кроме этого, в результате вражеской атаки без света остался Фастов.

Что известно о МиГ-31 Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

