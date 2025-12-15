Укр
Читать на украинском
Курс стремительно летит вверх: известно, что будет с евро в 2026 году

Мария Николишин
15 декабря 2025, 15:44
Сейчас евро колеблется вблизи максимума за последние месяцы.
Курс евро в 2026 году / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • Курс евро может ощутимо вырасти
  • На валюту повлияет заседание Европейского центрального банка
  • Аналитики прогнозируют рост евро до 1,30 доллара в 2026 году

В течение недели евро может снова значительно вырасти. Главным фактором влияния на валюту будет заседание Европейского центрального банка. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что единая валюта Европы колеблется вблизи максимума за два месяца после третьего подряд снижения ставки Федеральной резервной системы США.

Издание добавляет, что ситуацию подогрели и комментарии члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Немецкая сторонница жесткой денежно-кредитной политики уверена, что инвесторы считают, что следующее повышение процентной ставки Европейским центральным банком будет положительным.

Стоит заметить, даже если центральный банк не повысит ставки в 2026 году, стратеги Morgan Stanley по-прежнему прогнозируют рост евро до 1,30 доллара ко второму кварталу 2026 года. Что важно, в этом месяце евро стоит 1,18 доллара.

Курс евро до конца года

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что в декабре 2025 года ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной.

Он заявлял, что в декабре курс евро по отношению к гривне будет колебаться на межбанковском рынке в пределах 48,20 - 49,50 грн. за евро.

"Курс евро стабилизировался на мировых рынках. В ноябре он находился в пределах 1,1489 - 1,1633 доллара за евро", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 15 декабря. Известно, что доллар и евро подешевели.

Доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что с начала декабря официальный курс доллара, установленный НБУ, колеблется в пределах 42,05-42,34 гривен и такая тенденция сохранится до конца года.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что с 15 по 21 декабря курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,1-42,6 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

