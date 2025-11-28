Укр
Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря

Анастасия Заремба
28 ноября 2025, 12:50обновлено 28 ноября, 13:36
Украинцев в декабре 2025 года ждет ряд серьезных изменений.
Что меняется с 1 декабря
Что меняется с 1 декабря 2025 года в Украине - список / Коллаж Главред

В последний месяц года в Украине вступает в силу ряд обновлений, касающихся стоимости услуг, социальных выплат, государственных программ и сезонных правил. Часть изменений касается повседневных бытовых расходов, другие - возможностей получить поддержку или воспользоваться новыми сервисами. Главред собрал все изменения для украинцев в декабре.

Новая почта повышает тарифы - сколько будет стоить доставка

С 1 декабря 2025 года Новая почта меняет тарифы с учетом логистических расходов и для большей детализации услуг.

Согласно обновлениям, стоимость доставки малых посылок до 2 кг остается без изменений. Комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация, возврат, конверты для документов и пакеты входят в стоимость доставки, как и раньше.

Все тарифы компания разделила на локальные (в пределах одного города) и по Украине, а также ввела доплату в 10 грн за получение в почтомате.

Так, доставка документов с декабря будет составлять:

  • локально - 60 грн (было 65 грн, уменьшение на 5 грн);
  • по Украине - 70 грн (было 65 грн, повышение на 5 грн).

Доставка посылок между отделениями:

По городу (локально):

  • до 10 кг - 100 грн (было 90 грн);
  • до 30 кг - 160 грн (было 140 грн);

По Украине:

  • до 2 кг - 80 грн (без изменений);
  • до 10 кг - 120 грн (было 110 грн);
  • до 30 кг - 180 грн (было 160 грн).
Новая почта, тарифы
Новая почта меняет тарифы / Скриншот

За габарит более 120 см или при отсутствии коробки придется доплатить 100 грн, а стоимость перевозки паллет между отделениями вырастет на 50-250 грн. Грузы свыше 30 кг тоже прибавят в цене +1 грн за каждый килограмм веса. Перевозка шин и дисков между отделениями тоже подорожает на 15-50 грн.

Налоговая декларация - как забрать налоговую скидку

До 31 декабря 2025 года можно получить налоговую скидку - разницу, которая образуется в результате перерасчета суммы уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на определенные расходы и работает только для доходов в виде заработной платы.

На такую скидку имеют право:

  1. Физическое лицо-резидент (не ФЛП), если расходы не являются бизнес-расходами;
  2. Лицо, имеющее доход в виде заработной платы и имеющее документально подтвержденные расходы в отчетном году (то есть за 2024 год).

Вернуть НДФЛ можно с расходов на:

  • обучение (свое или члена семьи первой степени родства, например, ребенка);
  • страхование жизни;
  • ипотечные проценты;
  • медицинские расходы;
  • благотворительные взносы;
  • переоборудование авто на газ или биотопливо;
  • аренды жилья для ВПЛ;
  • строительство, приобретение доступного жилья.

Все расходы должны быть документально подтверждены, а платежи проведены с личного счета. Чтобы оформить налоговую скидку, нужно подать налоговую декларацию тремя способами:

  • лично или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета;
  • по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;
  • через Электронный кабинет плательщика.

Выплата происходит в течение 60 календарных дней после подачи документов. Средства зачислят на банковский счет или пришлют почтовым переводом по адресу, указанному в декларации.

УЗ-3000 - кто может воспользоваться программой

С 1 декабря 2025 года Укрзализныця в пилотном режиме планирует запуск программы "УЗ-3000", согласно которой жители прифронтовых громад смогут совершить бесплатные поездки за накопленные "километры".

В полноценном режиме программа заработает с января и будет действовать ориентировочно 4 месяца (январь-февраль, и октябрь-ноябрь), когда сохраняется низкий спрос на услуги.

Согласно условиям программы, каждый человек получит 3000 километров (они будут отображаться в приложении УЗ), которыми можно будет приобрести билеты на поезд по Украине в плацкартных вагонах и купе. В среднем на одного человека можно будет купить 4 поездки, а отдельный билет взрослые смогут приобрести и для ребенка за выделенные на него 3000 километров.

Кроме того, с 14 декабря вступает в силу новое расписание движения поездов на 2026 год, согласно которому поезда Киев - Львов - Киев будут курсировать каждый час, по стабильному и предсказуемому расписанию, которое будет легко запомнить.

Бронирование на 45 дней - кто будет иметь право

С 4 декабря вступит в силу принятый парламентом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения", согласно которому критически важным предприятиям разрешили на 45 дней со дня заключения трудового договора без ограничений в количестве бронировать работников, даже если они не состоят на воинском учете, вовремя не обновили вовремя данные или находятся в розыске.

Рада, мобилизация
Рада разрешила бронировать на 45 дней нарушителей воинского учета / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Такое бронирование предоставляется военнообязанному работнику, у которого есть нарушения воинского учета, не более одного раза в один календарный год. В случае устранения работником нарушений в течение срока бронирования он подлежит бронированию на общих основаниях. Однако бронирование таких работников не освобождает их от оплаты штрафов за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Компенсация за жилье на оккупированной территории - кто первым сможет воспользоваться программой

С 1 декабря стартует прием заявок от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на участие в программе компенсации за утраченное жилье на временно оккупированных территориях.

Программа предусматривает предоставление ваучеров одному человеку на 2 млн грн, который можно будет использовать для приобретения нового жилья.

"Сначала программой смогут воспользоваться ВПЛ с ВОТ, которые имеют отдельный статус участника боевых действий или человека с инвалидностью вследствие войны. Речь идет об участниках боевых действий и лицах с инвалидностью вследствие войны, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины с 2014 года", - отметили в министерстве развития общин и территорий Украины.

Подать заявление пока можно будет только через мобильное приложение Дія, а впоследствии - в ЦПАУ или через нотариуса. С заявлениями будут работать комиссии, которые находятся именно по месту фактического проживания заявителя, указанного в справке ВПЛ. Также в ведомстве отметили, что по этой программе не проводится проверка состояния жилья, подтверждение права собственности, но данные об имеющемся жилье на ВОТ должны быть указаны в заявке. Зато будут проверять наличие статуса ВПЛ с предыдущим местом регистрации на ВОТ, отдельный статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Вылов раков в Украине - когда начнет действовать запрет в 2025 году

С 1 декабря 2025 года в Украине вступит в силу запрет на вылов раков. Это делают для того, чтобы сохранить их популяцию в период спаривания, вынашивания икры и первой линьки.

Запрет вылова будет действовать:

  • с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года - на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах;
  • с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года - на всех других рыбохозяйственных водоемах Украины.

В Закарпатской области вылов раков запрещен в течение всего года, поскольку там проживает широкопалый рак, занесенный в Красную книгу Украины.

Вылов раков
Запрет на вылов раков будет действовать до 30 июня 2026 года / Фото ua.depositрhotos.com

За нарушение предусмотрены административная или уголовная ответственность, а также компенсация убытков рыбному хозяйству - 3 332 грн за каждого незаконно выловленного рака.

Зимняя поддержка 2025 - до какой даты можно подать заявку

До 17 декабря украинцы, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах могут подать заявку на выплату 6500 грн в рамках программы Зимняя поддержка 2025.

Получить выплату могут:

  • дети, которые находятся под опекой или попечительством;
  • дети с инвалидностью;
  • воспитанники приемных семей и ДДСТ (включая детей с инвалидностью);
  • люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
  • дети из числа внутренне перемещенных лиц, которые получают выплату на проживание;
  • дети из малообеспеченных семей до 18 лет;
  • одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Подать заявление на выплату можно двумя способами:

  1. онлайн - через приложение Дія.
  2. офлайн - в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Начисление средств осуществляет Пенсионный фонд Украины или на текущий счет со специальным режимом использования, если он открыт в банке, или на Дія.Карту. Потратить средства можно в течение 180 дней с момента поступления средств на одежду и обувь, лекарственные средства, витамины или другие необходимые товары первой необходимости.

Также до 24 декабря 2025 года могут подать заявки украинцы, которые планируют получить выплату в размере 1000 грн от государства в рамках программы "Зимняя поддержка", которую могут получить все граждане в зимний период.

Потратить средства можно будет на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • покупку лекарств;
  • приобретение продуктов питания украинского производства (за исключением подакцизных товаров);
  • книжную продукцию;
  • благотворительные взносы;
  • почтовые услуги в отделениях Укрпочты.

Потратить средства нужно до 30 июня 2026 года, после чего неиспользованная сумма после этой даты автоматически вернется в бюджет. В то же время те, кто получает социальные выплаты и пенсии на Укрпочте, получат 1000 грн автоматически на тот же счет, куда поступает их пенсия или выплаты.

Цены на продукты питания в декабре 2025 - какими они будут

На формирование цен на плодоовощные в декабре, по словам экспертов, существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

"По данным Минфина Украины, по состоянию на 23 ноября 2025 года по сравнению с концом октября этого года цены на овощи борщевого набора несколько снизились из-за расширения их товарного предложения. Свекла подешевела до 10,37 грн/кг (-3,0 %), морковь - до 11,37 грн/кг (-8,3 %), капуста белокочанная - 10,16 грн/кг (-17,7 %), лук репчатый - 7,93 грн/кг (-2,5%). Впрочем картофель подорожал до 17,20 грн/кг (+13,9 %)", - отметила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало. По ее словам, в зимний период ожидается сезонное ежемесячное постепенное подорожание овощей - до 10 %, плодов - до 15 % против нынешних цен, в частности, из-за дополнительных расходов на их хранение. Однако учитывая более высокое общее предложение лука репчатого, свеклы и картофеля в этом году ожидается менее заметный рост цен.

Также, как пояснила ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец, подорожание любого вида мяса, автоматически приводит к повышению цен на другие виды. В течение текущего года, по словам эксперта, в продуктовых супермаркетах розничные цены на основные виды мяса - говядина, свинина и курятина - выросли от 16,2% до 74,3%.

"Кроме этого, подорожание основных видов мяса происходит в результате сокращения их предложения и роста спроса. В частности, сокращение предложения говядины и свинины и их подорожание способствуют увеличению спроса на курятину, а следовательно, и цены на нее также растут. Вызванное вооруженной агрессией РФ против Украины сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней, вспышки африканской чумы свиней и экономические трудности - рост расходов на корма, энергоносители и логистику - обусловливают подорожание говядины и свинины. Наряду с этим, рост производственных затрат - цен на корма, топливо и энергоресурсы - стимулирует производителей курятины также повышать цены", - добавляет Копытец.

Эксперт отмечает, что традиционно ощутимый рост цен на основные виды мяса - говядину, свинину и курятину - наблюдается перед пасхальными и новогодними праздниками.

"Перед Рождеством и Новым годом на основные виды мяса - говядина, свинина, курятина - возможно повышение розничных цен до 9%", - резюмирует Наталья Копытец.

молоко, деньги
Цены на молочные продукты в Украине зависит от ситуации в энергетике / коллаж: Главред, фото: ua.depositрhotos.com

По словам ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ивана Свиноуса, основными факторами ценовой турбулентности молочной продукции выступают энергетическая нестабильность, перебои с электроснабжением, ограниченность экспортных каналов, слабая покупательная способность населения и недостаточный уровень государственной поддержки. Комплексное влияние указанных факторов формирует разбалансированность рынка, оказывает давление на производителей и усиливает риски снижения рентабельности молочного скотоводства.

Впрочем, в декабре 2025 года произойдет незначительное снижение закупочных цен на молоко-сырье, поступающее на перерабатывающие предприятия: экстрасорт (без НДС) подешевеет до 16,85 грн/кг (-0,2 грн), высший сорт - до 16,60 грн/кг (-0,3 грн), а первый сорт - до 16,40 грн/кг (-0,1 грн). Но из-за постоянных перебоев с электроснабжением перерабатывающие предприятия вынуждены использовать дизельные генераторы, что существенно увеличивает себестоимость переработки и реализации готовой молочной продукции.

"Дополнительные расходы на топливо и обслуживание генераторов закладываются в отпускные цены, в результате чего в декабре 2025 года розничные цены на основные виды молочных продуктов демонстрируют прирост. Пастеризованное молоко 2,5 % стоит около 46 грн/л (+2 грн), сметана 20 % - 140 грн/кг (+10 грн), масло сливочное жирностью 72,5 % - 380 грн/кг (+15 грн)... Таким образом формируется парадоксальная ситуация, когда дешевеет сырье, но дорожает готовая продукция", - пояснил Иван Свиноус.

Что такое Институт аграрной экономики

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

Курс валют в декабре - что будет влиять на доллар и евро

По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, в ноябре ситуация на валютном рынке не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами. Как и раньше, НБУ является главным продавцом иностранной валюты и осуществляет валютные интервенции с целью поддержания курса гривны. По состоянию на 1 ноября валютные резервы НБУ установили исторический рекорд и достигли отметки 49,5 млрд долларов, благодаря привлечению иностранных займов. Такой объем резервов позволяет НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и в первой половине 2026 года.

"Значительной проблемой для гривны является рост дефицита внешней торговли Украины. За 10 месяцев текущего года дефицит достиг 34,6 млрд долларов, тогда как за весь 2024 год он составлял 29,0 млрд долларов. Для покрытия дефицита НБУ вынужден увеличивать объемы валютных интервенций. Только существенная девальвация гривны может значительно сократить дефицит внешней торговли. Такая девальвация вполне реальна уже в середине или в конце 2026 года. Однако в декабре 2025 года ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Ожидается, что гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 грн. за доллар", - считает эксперт.

Что касается евро, то его курс на межбанке колебался в ноябре в пределах 48,29 - 48,99 грн. за евро, а на мировых рынках - стабилизировался.

"Курс евро стабилизировался на мировых рынках. В ноябре он находился в пределах 1,1489 - 1,1633 доллара за евро. Шок на мировых рынках, связанный с введением высоких пошлин Трампом прошел, рынки стабилизировались. ФРС продолжило цикл снижения процентных ставок. 10 декабря ожидается очередное снижение ставки на 25 базисных пунктов. Тем не менее, значительного роста курса евро не ожидается. Бюджетный кризис во Франции, стагнация экономики Германии и другие финансовые проблемы не способствуют укреплению курса евро. В декабре курс евро по отношению к гривне будет колебаться на межбанковском рынке в пределах 48,20 - 49,50 грн. за доллар", - уточнил Хмелевский.

О персоне: Александр Хмелевский

Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.

Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.

Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

