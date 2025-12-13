Маленькая банка, большая политика: секрет популярности "Звездочки"

"Звездочка" была не просто лекарством, а частью геополитического союза с Вьетнамом. Как бальзам стал символом дефицита и советского быта.

https://glavred.info/culture/malenkaya-banka-bolshaya-politika-sekret-populyarnosti-zvezdochki-10723892.html Ссылка скопирована

Где взялась "Звездочка"? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как в СССР появилась "Звездочка"

Что лечили "Звездочкой"

Маленькая красная баночка с резким, узнаваемым запахом, которую было непросто открыть, но которая стояла почти в каждой советской семье, - это знаменитый вьетнамский бальзам "Золотая Звезда", известный в народе как "Звездочка".

Во времена тотального дефицита и почти полного отсутствия западных лекарств это средство превратилось в настоящую "панацею от всего" - от головной боли и насморка до укусов насекомых. Но почему государство, которое публично гордилось собственной медициной, массово завозило азиатский бальзам? Ответ лежит на пересечении политики, экономики и особенностей советского фармацевтического рынка. Главред расскажет более подробно.

видео дня

Политический союз СССР и Вьетнама: лекарства как форма "братской помощи"

Ключевой причиной массового появления "Звездочки" в СССР в начале 1970-х годов стали тесные политические и экономические связи между Советским Союзом и Демократической Республикой Вьетнам. Страна, которая много лет вела войну против США, была для Москвы важным идеологическим союзником.

Импорт товаров из стран социалистического лагеря, в частности медикаментов, имел не только практический, но и символический характер. Это демонстрировало единство социалистического блока и поддерживало экономику союзного государства.

"Звездочка" стала частью масштабного товарообмена: СССР поставлял Вьетнаму оружие, технику, горючее и продовольствие, а взамен получал тропическую продукцию, текстиль, специи и популярные медикаменты. Таким образом бальзам был не просто лекарством, а наглядным символом геополитического альянса.

Экономика дефицита: почему "Звездочка" была идеальным импортом

С экономической точки зрения вьетнамский бальзам оказался чрезвычайно выгодным продуктом. Его производили из простых и недорогих компонентов: эфирных масел эвкалипта, мяты, гвоздики, корицы, камфоры, а также вазелина и парафина. Во Вьетнаме эти ингредиенты были легкодоступными и дешевыми.

Благодаря низкой себестоимости "Звездочка" продавалась в советских аптеках за копейки и была доступной для любого гражданина. Маленький формат баночки - обычно 4 грамма - позволял одной партии импорта охватить миллионы потребителей. Для экономики дефицита это был идеальный товар: дешевый, массовый и востребованный.

Фармацевтическая реальность СССР: нехватка универсальных средств

Несмотря на масштабы советской фармацевтической промышленности, страна постоянно испытывала нехватку современных и действительно эффективных лекарств. Особенно не хватало простых средств для самолечения, которые можно было использовать без рецепта врача.

"Звездочка" быстро заполнила эту нишу и обрела популярность как универсальное средство. Она не лечила болезни напрямую, но создавала ощутимый эффект облегчения, что было чрезвычайно важным в быту.

Видео о том, зачем в СССР завезли "Звездочку", можно посмотреть здесь:

Как работала "Звездочка": эффект вместо лечения

При простуде и насморке бальзам наносили на крылья носа или грудь. Эфирные масла создавали сильный согревающий и отвлекающий эффект, облегчая дыхание. При головной боли его втирали в виски и затылок - ментол и камфора давали ощущение прохлады, которое временно уменьшало боль.

При мышечных болях и укусах насекомых раздражающее действие бальзама усиливало кровообращение и снижало зуд. Именно этот "ощутимый эффект" и сделал средство таким популярным.

"Натуральность" как фактор доверия

На фоне синтетических советских препаратов "Звездочка" воспринималась как полностью натуральное азиатское средство. Это вызывало доверие у населения и хорошо вписывалось в популярность "народной медицины", которая процветала в условиях ограниченного доступа к качественной медицинской помощи.

Для многих советских семей эта маленькая красная баночка стала обязательной частью домашней аптечки - символом простого, доступного и "проверенного" средства.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор рассказывает просто и понятно о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой к современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред