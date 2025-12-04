Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

Кратко:
- Кому поставили тяжелый диагноз
- Как она связана с королем
Крёстная дочь короля Карла, Индия Хикс, сообщила, что у неё недавно диагностировали "тревожно быстро распространяющийся очаг" рака кожи в области голени.
Как пишет Page Six, 58-летняя член королевской семьи поделилась этим заявлением в своей рубрике "Вторничный субстэк", сообщив читателям, что врачи обнаружили болезнь после того, как она перенесла медицинскую процедуру.
"Пришли результаты анализов после недавней операции по удалению рака кожи, и новости… не очень", — написала Хикс.
Она продолжила: "Я отреагировала так же, как и большинство людей: странная смесь спокойной практичности и лёгкого внутреннего страха. Ты говоришь себе, что всё хорошо, завариваешь чай, отвечаешь на электронные письма, и всё это время тихий внутренний голос шепчет: "А что, если всё хуже, чем мы думаем?"
Чтобы решить эту проблему, Хикс объяснила, что нашла врача в Майами, который может провести срочную процедуру, называемую операцией Мооса.
Операция "предполагает иссечение тонких слоёв кожи. Каждый тонкий слой тщательно исследуется на наличие признаков рака. Процесс продолжается до тех пор, пока признаки рака не исчезнут", — сообщает клиника Майо.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее продюсер Игорь Кондратюк ответил на недавние оскорбления певца Виталия Козловского. Ранее Козловский в прямом эфире обратился к своему бывшему продюсеру и назвал его "старым очкариком".
Как сообщал Главред, украинская известная ведущая Леся Никитюк сообщила, что ей нравится жить с сыном в маленьком городе.
Вас также может заинтересовать:
- Сломанная корона: Король нанес последний сокрушительный удар по бывшему принцу
- Ход истории изменили две женщины: кем были жены последнего короля Руси-Украины
- Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе
О персоне: король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред