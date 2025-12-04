Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

Крестная дочь короля Чарльза сообщила о страшном диагнозе.

Индия Хикс рассказала о здоровье / Коллаж Главред, фото Instagram/indiahicksstyle

Крёстная дочь короля Карла, Индия Хикс, сообщила, что у неё недавно диагностировали "тревожно быстро распространяющийся очаг" рака кожи в области голени.

Как пишет Page Six, 58-летняя член королевской семьи поделилась этим заявлением в своей рубрике "Вторничный субстэк", сообщив читателям, что врачи обнаружили болезнь после того, как она перенесла медицинскую процедуру.

"Пришли результаты анализов после недавней операции по удалению рака кожи, и новости… не очень", — написала Хикс.

Крестная дочь короля больна / Фото Instagram/indiahicksstyle

Она продолжила: "Я отреагировала так же, как и большинство людей: странная смесь спокойной практичности и лёгкого внутреннего страха. Ты говоришь себе, что всё хорошо, завариваешь чай, отвечаешь на электронные письма, и всё это время тихий внутренний голос шепчет: "А что, если всё хуже, чем мы думаем?"

Чтобы решить эту проблему, Хикс объяснила, что нашла врача в Майами, который может провести срочную процедуру, называемую операцией Мооса.

Король Чарльз III также пережил болезнь/ ua.depositphotos.com

Операция "предполагает иссечение тонких слоёв кожи. Каждый тонкий слой тщательно исследуется на наличие признаков рака. Процесс продолжается до тех пор, пока признаки рака не исчезнут", — сообщает клиника Майо.

О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

