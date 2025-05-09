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Как Россия украла у Украины гимн: писатель поразил правдой

Анна Косик
9 мая 2025, 16:54
216
В СССР часто выдавали произведения украинских художников и писателей за собственное достояние культуры и гимн 1941 года - не исключение.
Сталин, Криштопа
В СССР не стеснялись присваивать украинские песни / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Когда Россия украла у украинцев гимн
  • Какую песню взяли за основу гимна СССР

Во времена СССР власть часто присваивала достижения, изобретения и выдающихся личностей из Украины. В 1941 году по указанию Сталина у Советского Союза появился гимн, который также украли у украинцев.

Главред узнал, при каких обстоятельствах песня украинских повстанцев превратилась в героическую песню СССР. Об этом на YouTube-канале История для взрослых рассказал писатель и телеведущий, автор исторического телепроекта "Машина времени" Олег Криштопа.

"22 июня 1941 года бывший союзник Сталина Гитлер нападает на Советский Союз. Вождь народов дает своему верному поэту Лебедеву-Кумачу задание как можно быстрее написать героическую песню и уже через несколько дней появляется текст, а там уже и мелодия: "Вставай страна огромная". Невероятная скорость, потому что песню скомуниздили", - рассказывает он.

Выяснилось, что российский поэт не постеснялся украсть песню у украинских повстанцев Криворожья, которая появилась еще в 1919 году. Это стало ярким примером того, что Россия умеет делать лучше всего, а именно - присваивать чужое культурное наследие.

Смотрите видео о том, как Россия украла у Украины гимн:

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Что такое История для взрослых?

История для взрослых - украинский YouTube-канал, на котором писатель и телеведущий, автор исторического телепроекта "Машина времени" Олег Криштопа рассказывает неизвестные истории об известных людях.

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