Догадываются не все: почему в СССР запрещали пить воду на тренировке

Вы узнаете:
- Почему в СССР спортсменам запрещали пить воду во время физических нагрузок
- Как эта практика влияла на эффективность тренировок
В Советском Союзе существовало немало практик, связанных со спортом, которые в 21 веке кажутся странными и абсурдными. Например, в СССР спортсменам запрещали пить воду во время тренировок. Правило было довольно строгими, поэтому пренебрегать им запрещалось даже тренерам и медицинским работникам. Главред узнал, зачем в Союзе придерживались этого требования.
Советские специалисты считали, что во время активной тренировки человеческий организм теряет не только воду, но и важные электролиты, такие как натрий, калий и магний, передает портал OBOZ.UA.
По мнению специалистов СССР, если спортсмен пьет воду во время физических нагрузок, то концентрация вышеперечисленных минералов могла снизиться, что приводило к уменьшению эффективности тренировок. Кроме того, считалось, что недостаточное количество электролитов может привести к мышечным судорогам.
Однако, это утверждение может быть лишь предположениями.
Между тем современные исследования указывают на то, что употребление воды во время физических нагрузок помогает избежать обезвоживания.
Кроме того, в 21 веке есть много напитков, которые помогают сохранять уровень электролитов и поддерживать правильный водный баланс в организме. Эти методы уже давно вытеснили старомодную советскую практику, когда спортсменам ограничивали употребление воды во время тренировок.
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Распад СССР
Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.
Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.
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