Догадываются не все: почему в СССР запрещали пить воду на тренировке

Сейчас это кажется бредом, ведь все пьют воду - до тренировки, на тренировке и сразу после нее.

https://glavred.info/life/dogadyvayutsya-ne-vse-pochemu-v-sssr-zapreshchali-pit-vodu-na-trenirovke-10654868.html Ссылка скопирована

Ответы будут предельно просты / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Вы узнаете:

Почему в СССР спортсменам запрещали пить воду во время физических нагрузок

Как эта практика влияла на эффективность тренировок

В Советском Союзе существовало немало практик, связанных со спортом, которые в 21 веке кажутся странными и абсурдными. Например, в СССР спортсменам запрещали пить воду во время тренировок. Правило было довольно строгими, поэтому пренебрегать им запрещалось даже тренерам и медицинским работникам. Главред узнал, зачем в Союзе придерживались этого требования.

Советские специалисты считали, что во время активной тренировки человеческий организм теряет не только воду, но и важные электролиты, такие как натрий, калий и магний, передает портал OBOZ.UA.

видео дня

По мнению специалистов СССР, если спортсмен пьет воду во время физических нагрузок, то концентрация вышеперечисленных минералов могла снизиться, что приводило к уменьшению эффективности тренировок. Кроме того, считалось, что недостаточное количество электролитов может привести к мышечным судорогам.

Однако, это утверждение может быть лишь предположениями.

Между тем современные исследования указывают на то, что употребление воды во время физических нагрузок помогает избежать обезвоживания.

Кроме того, в 21 веке есть много напитков, которые помогают сохранять уровень электролитов и поддерживать правильный водный баланс в организме. Эти методы уже давно вытеснили старомодную советскую практику, когда спортсменам ограничивали употребление воды во время тренировок.

Другие новости:

Распад СССР Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств. Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред