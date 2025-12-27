Укр
  3. Жизнь

Что нельзя хранить в дверце холодильника: продукты, которые портятся быстрее всего

Анна Ярославская
27 декабря 2025, 14:55
Эксперты объяснили, почему дверца холодильника — худшее место для многих продуктов.
Холодильник
Названы продукты, которые нельзя класть в дверцу холодильника / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника
  • Где лучше всего хранить вино
  • Почему овощам не место в дверце холодильника

Дверца холодильника кажется удобным местом для хранения всего подряд, но на самом деле тут самая нестабильная температура. Каждый раз, когда дверца открывается, продукты подвергаются воздействию потока теплого воздуха, что снижает их свежесть и вкус. Что нельзя класть в дверцу холодильника - разобрался Главред.

Если вам интересно, что не следует ставить на тумбу в ванной и как создать чистое и свободное от беспорядка пространство, читайте материал: Что нельзя хранить на туалетном столике в ванной: главные ошибки.

Что нельзя хранить в дверце холодильника

Эксперты назвали 10 продуктов, которые не стоит класть в дверцу холодильника. Они могут не только испортиться, но и стать настоящим рассадником бактерий, пишет Homes & Gardens.

1. Молочные продукты.

Многие из нас инстинктивно хранят картонные упаковки в дверце холодильника, но повара предупреждают, что это может ускорить порчу и ухудшить свежесть продукта.

Дверца - это самая теплая часть холодильника. Молоко, яйца и другие молочные продукты невероятно чувствительны даже к незначительным колебаниям температуры. Размещение на дверце подвергает их многократному нагреву и охлаждению, что сокращает срок хранения.

Для оптимальной свежести эти продукты следует хранить в задней части нижней полки, где температура наиболее стабильна.

2. Свежие овощи и фрукты.

Существует множество способов продлить срок хранения свежих овощей и фруктов - от тщательного мытья до правильного хранения. Чтобы они оставались свежими, желательно отсортировать их по отдельным контейнерам, прокладывая слоями бумажные полотенца.

Овощи и фрукты желательно хранить в той части холодильника, где поддерживается постоянная температура.

Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика
Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика / Инфографика: Главред

3. Остатки еды.

Перепады температуры в дверце холодильника могут привести к более быстрой порче приготовленной еды, готовых блюд и остатков пищи. Лучше храните их на верхней полке холодильника. Хотя там не так холодно, как на нижней, температура остается наиболее стабильной, и снижается риск загрязнения другими ингредиентами, которые могут капать сверху.

4. Газированные напитки.

Многие хранят полуоткрытые бутылки и газировку в дверце холодильника, чтобы предотвратить проливание, но эта распространенная привычка может иметь обратный эффект. Частое открывание и закрывание дверцы перемешивает газированные напитки, из-за чего они могу начать проливаться.

Лучше хранить газированные напитки в основном отделении холодильника, где снижается риск неприятных происшествий.

5. Хлеб.

Многие думают, что хлеб логично хранить в холодильнике, чтобы он дольше оставался свежим, но на самом деле охлаждение оказывает противоположный эффект. Низкие температуры приводят к более быстрой кристаллизации молекул крахмала в хлебе — процессу, который ускоряет черствение. В результате хлеб, хранящийся в холодильнике, становится сухим, твердым и неприятным на вкус гораздо быстрее, чем хлеб, хранящийся при комнатной температуре.

В холодильнике также может скапливаться избыточная влага и запахи, которые хлеб легко впитывает. Это может ухудшить как его вкус, так и текстуру. Нарезанный хлеб особенно уязвим, поскольку он быстрее высыхает в холодной среде.

Для достижения наилучших результатов храните хлеб при комнатной температуре в дышащей емкости, например, в хлебнице или тканевом мешочке, где воздух может циркулировать, не пересушивая его. Если вы не собираетесь использовать его в течение нескольких дней, заморозка хлеба — лучший вариант. Замороженный хлеб сохраняет свою структуру и вкус, и его можно поджаривать прямо из морозилки.

6. Яйца.

Яйца на удивление хрупкие и легко трескаются, особенно если их хранить в дверце холодильника, где перепады температуры и частое перемещение увеличивают риск несчастных случаев.

Наиболее эффективное решение — использовать специальные лотки для яиц, которые часто поставляются вместе с холодильником. Эти лотки удерживают яйца в вертикальном положении и надежно фиксируют их.

7. Ореховые пасты.

Арахисовую и миндальную пасту лучше не хранить на дверце холодильника.

Ореховые пасты естественным образом расслаиваются при перепадах температур. Если хранить их в дверце холодильника, то они могут стать слишком твердыми в одних местах и слишком жирными в других, что затруднит их намазывание и повлияет как на текстуру, так и на вкус.

Для достижения оптимальной консистенции рекомендуется хранить ореховую пасту в более стабильном месте холодильника, например, на средней полке. Там температура остается постоянной, что позволяет пасте оставаться гладкой, удобной в использовании и всегда готовой к употреблению.

8. Сырое мясо.

Мясо — один из самых чувствительных продуктов на любой кухне с точки зрения безопасности пищевых продуктов, и его ни в коем случае нельзя хранить в дверце холодильника.

Для безопасного хранения сырое мясо следует помещать в плотно закрытый контейнер с четко указанной датой истечения срока годности. Храните его на нижней полке холодильника, где любые возможные протечки будут исключены и не будут контактировать с другими продуктами. Эта простая мера предосторожности защищает не только само мясо, но и остальную часть холодильника, обеспечивая гигиеничное и организованное пространство для всех ваших продуктов.

9. Мёд.

Это один из немногих продуктов, которые совершенно не нуждаются в хранении в холодильнике. На самом деле, хранение в холодильнике может изменить его текстуру и сделать его гораздо менее приятным на вкус. Низкие температуры приводят к более быстрой кристаллизации мёда, делая его густым и зернистым.

Кристаллизация не означает, что мед испортился – мед обладает природными консервирующими свойствами и имеет исключительно долгий срок хранения при правильном хранении. Однако охлаждение неоправданно ускоряет этот процесс и может значительно усложнить повседневные задачи, такие как подслащивание чая или выпечка.

Мед лучше всего хранить при комнатной температуре в плотно закрытой банке, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Шкаф или кладовая обеспечат идеальные условия хранения меда.

10. Стеклянные контейнеры и бутылки.

Постоянное движение дверцы холодильника делает бутылки и банки особенно склонными к скольжению или опрокидыванию, поэтому стеклянные предметы лучше хранить в другом месте. Небольшие банки могут оставаться в вертикальном положении, если их аккуратно разместить между другими предметами, но всегда есть риск, что одна из них упадет и разобьется на кухонном полу.

В целях безопасности и для поддержания порядка, все предметы, хранящиеся в дверце холодильника, в идеале должны быть с утяжеленным дном. Хранение хрупкой стеклянной посуды на устойчивой полке в основном отсеке холодильника снижает вероятность несчастных случаев, сохраняя при этом чистоту и функциональность пространства.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Інфографика: Главред

Можно ли хранить вино в дверце холодильника?

Вино лучше хранить на устойчивой полке, а не в дверце холодильника. Постоянное движение и перепады температуры, вызванные открыванием и закрыванием дверцы, могут нарушить целостность вина, ускорить окисление и незаметно повлиять как на его вкус, так и на срок хранения.

Для достижения оптимальных результатов размещайте бутылки на фиксированной полке или используйте специальную винную полку для холодильника, которая надежно удерживает их на месте и позволяет вину мягко и равномерно охлаждаться.

Как писал Главред, существует множество методов глубокой очистки холодильника — от использования пылесоса для удаления крошек до замачивания полок в растворе уксуса, чтобы устранить налёт и устранить запахи. Детальнее читайте в материале: Зачем люди кладут разрезанный лимон в холодильник: ответ сразит просто наповал.

О ресурсе: Homes & Gardens

Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется как референс для вдохновения профессиональными дизайнерами.

Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад).

Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, с течением времени расширил охват тем.

Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре, образе жизни.

холодильник
