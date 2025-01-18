Эксперты предупредили всех, кто хранит молоко в дверце холодильника – что не так

Большинство людей хранят молоко именно там, но ошибаются.

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Эксперты предупредили всех, кто хранит молоко в дверце холодильника / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему нельзя хранить молоко в дверце холодильнике

Где лучше всего хранить молоко

Большинство людей хранят молоко в дверце холодильника, полагая, что это удобно и практично. Однако эксперты предупреждают: такая привычка может негативно сказаться на сроке годности продукта.

Согласно исследованию, опубликованному The Daily Express, дверца холодильника является самой теплой зоной, так как ее температура нестабильна из-за частого открывания. В результате молоко портится быстрее, что увеличивает риск пищевых отходов и непредвиденных затрат.

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Специалисты компании Beko подчеркивают, что правильная организация холодильника не только увеличивает срок хранения продуктов, но и помогает сэкономить семейный бюджет.

Рекомендации по хранению продуктов:

Молочные продукты следует размещать на средних полках, где температура остается постоянной.

следует размещать на средних полках, где температура остается постоянной. Нижняя полка , самая холодная зона холодильника, идеально подходит для сырого мяса и рыбы.

, самая холодная зона холодильника, идеально подходит для сырого мяса и рыбы. Дверца холодильника лучше всего подходит для хранения соусов, приправ и напитков, которые более устойчивы к температурным колебаниям.

Эксперт Салах Сан отмечает:"Большинство людей не понимают, что плохая организация холодильника напрямую влияет на долговечность продуктов и бюджет семьи. Создание зон для разных категорий продуктов позволяет сохранить свежесть и уменьшить отходы."

Кроме того, специалисты рекомендуют всегда ставить молоко вертикально, чтобы избежать возможных протечек. Такой подход не только облегчает доступ к продуктам, но и помогает рационально использовать пространство в холодильнике.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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