Эксперты предупредили всех, кто хранит молоко в дверце холодильника – что не так

Вы узнаете:
- Почему нельзя хранить молоко в дверце холодильнике
- Где лучше всего хранить молоко
Большинство людей хранят молоко в дверце холодильника, полагая, что это удобно и практично. Однако эксперты предупреждают: такая привычка может негативно сказаться на сроке годности продукта.
Согласно исследованию, опубликованному The Daily Express, дверца холодильника является самой теплой зоной, так как ее температура нестабильна из-за частого открывания. В результате молоко портится быстрее, что увеличивает риск пищевых отходов и непредвиденных затрат.
Специалисты компании Beko подчеркивают, что правильная организация холодильника не только увеличивает срок хранения продуктов, но и помогает сэкономить семейный бюджет.
Рекомендации по хранению продуктов:
- Молочные продукты следует размещать на средних полках, где температура остается постоянной.
- Нижняя полка, самая холодная зона холодильника, идеально подходит для сырого мяса и рыбы.
- Дверца холодильника лучше всего подходит для хранения соусов, приправ и напитков, которые более устойчивы к температурным колебаниям.
Эксперт Салах Сан отмечает:"Большинство людей не понимают, что плохая организация холодильника напрямую влияет на долговечность продуктов и бюджет семьи. Создание зон для разных категорий продуктов позволяет сохранить свежесть и уменьшить отходы."
Кроме того, специалисты рекомендуют всегда ставить молоко вертикально, чтобы избежать возможных протечек. Такой подход не только облегчает доступ к продуктам, но и помогает рационально использовать пространство в холодильнике.
Вам может быть интересно:
- Как правильно - "згУщене" или "згущЕне молоко": какой распространенной ошибки надо избегать
- Почему собаке нельзя молоко: последствия могут быть очень серьезными
- Готовиться проще простого: нежнейший десерт "Жареное молоко"
Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред